Genera una deuda de 16.000 euros por no pagar la pensión alimenticia desde 2020: ha acabado detenido en Almazán

Un hombre de 48 años, habitual residente en Reino Unido, ha sido detenido en Almazán (Soria) por generar una deuda de 16.000 euros después de estar sin pagar la pensión alimenticia a la que estaba condenado desde 2020.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero, la denunciante alertó a la Guardia Civil de que el hombre había dejado de abonar la pensión a la que estaba obligado por sentencia judicial.

Los impagos se habrían estado sucediendo desde el año 2020, ascendiendo a una deuda de 16.000 euros, por lo que se procedió a su detención por un presunto delito de incumplimiento de las obligaciones de sustento a la familia, según el comunicado emitido por la Guardia Civil.

La denuncia se presentó ese mismo día, el 17 de enero, en el Puesto de la Guardia Civil de Almazán, quienes se hicieron cargo de las pertinentes diligencias, que, junto al detenido, fueron entregadas al Juzgado del municipio soriano.