Soria se cuela en La Isla de las Tentaciones con el lío entre Almudena, Darío y Borja: “Estás con ella por costumbre”

Borja con la banda de Mister Soria en La Isla de las Tentaciones. Fotografía: La Isla de las Tentaciones.

Almudena Porras fue coronada como Miss RNB Soria (Reina Belleza España Soria 2025) representando a la provincia de Soria en el certamen nacional de Miss RNB España, a pesar de nacer en Cártama, provincia de Málaga, y es conocida también por su participación en La Isla de las Tentaciones.

En la noche de este martes, 6 de enero, la provincia soriana, y el pasado como miss de la andaluza, se colaron en el programa de televisión de Telecinco, durante la ‘Hoguera de Solteros’.

Borja, el tentador que ha conquistado el corazón de Almudena, se presentaba en dicha hoguera con la banda de ‘Mister Soria’ y con una tarta para entregársela a Darío, la pareja de la malagueña en un encuentro que fue tenso entre ambos.

“Estás diciendo que estás con ella por costumbre y te has dado cuenta aquí en 11 días, después de 11 años de relación. En 11 días te das cuenta de que estás con ella por costumbre”, le espetó Borja a Darío.

Borja explota contra Darío: "¡¿Cómo te vas a dar cuenta en 11 días y no en 11 años de relación?!"



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones24

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/i5Z3LUIfTa — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 6, 2026

Darío le ha contestado que “así ha sido”. “Ahora ve todo el mundo todo. Me he dado cuenta aquí y ya está”, ha añadido el concursante del famoso reality.

Habrá que saber lo que pasa con Almudena y Darío en la hoguera final del concurso. Ambos mantenían una relación de más de 10 años de duración. Darío ha sido infiel con Cristina durante el programa y Almudena con el mencionado Borja.

Almudena, graduada en Comercio y Marketing y Miss Soria

Almudena Porras tiene 26 años de edad. Mide 1.66 metros de estatura y es oriunda de Cártama, en la provincia de Málaga.

Cuenta con un Grado Medio en Comercio y Marketing y en la actualidad colaboraba como administrativa. Entre sus aficiones están la hípica, el patinaje, viajar y la moda.

Ella fue elegida Miss RNB Soria 2025 y la encargada de representar a la provincia soriana en el Miss RNB España 2025.

Ahora, se ha hecho más famosa aún por su participación en esta última edición de La Isla de las Tentaciones.