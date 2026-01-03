Cuatro intoxicados, entre ellos dos niños, en el incendio de una vivienda en Arcos de Jalón

Cuatro personas han tenido que ser atendidas tras un incendio esta madrugada en una vivienda situada en el número 28 de la Avenida Madrid, en Arcos de Jalón (Soria). Los afectados son una mujer de 37 años, un hombre de 42, un niño de 4 años y una niña de 11 meses.

A las 4:36 horas avisan al 112 de que salen llamas de una habitación y se avisa a la Guardia Civil (COS) Soria y a los Bomberos de Almazán. Al llegar, la Guardia Civil solicita asistencia sanitaria para atender a cuatro personas intoxicadas por el humo.

Sacyl moviliza una ambulancia de soporte vital básico y, en el lugar, el personal sanitario atiende a las cuatro personas, que rechazan ser trasladadas al hospital.