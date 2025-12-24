El pueblo de Soria que ha enamorado a National Geographic: despide al 2025 con las torrezno-campanadas

Ólvega y el torrezno de Soria. Fotografía: turismo_olvega y EL ESPAÑOL.

Las torrezno-campanadas ya son toda una tradición en Soria, aunque sea nueva, como asegura National Geographic.

En 2023 se celebró en la plaza de Mariano Granados, en la capital soriana con el nombre de ‘Feliz Torrezno Nuevo’. El año pasado se trasladó a la villa de Almazán, unos días antes de la Nochevieja.

Ahora es el turno de una villa que se ubica a los pies del Moncayo. Esta localidad va a despedir el año dos veces. La primera no va a ser exactamente a ritmo de fruta sino con uno de sus bocados más preciados como es el torrezno.

Una fiesta reciente

La antigüedad que tienen las torrezno-campanadas es de apenas dos años. A todo el mundo le gustó y lo cierto es que tiene pinta de que se va a prolongar en el tiempo. Este año no va a haber quien no quiera repetir.

Esta mezcla de fiesta y tradición nueva se hizo popular hace pocos años en la provincia soriana y los vecinos de la provincia no van a dudar en decir adiós al 2025 con torreznos.

La torreznada de Ólvega

Este sábado, 28 de diciembre, a las 12:00 horas va a tener lugar la celebración en la Plaza Emiliano Revilla, en Ólvega. Se espera que, al menos, un millar de personas miren al reloj de la Plaza de la Constitución en una fiesta con varias actuaciones.

Entre ellas las de Paco Pil con Brisa Play y Malena Gracia, así como las sorianas Ángela Viamonte y Raquel Álvarez, además del grupo de danza urbana Innov-Action.

Los doce pequeños torreznos con los que se va a dar la bienvenida al año nuevo entre amigos, vecinos y familiares parece encaminarse a toda una tradición en la provincia de Soria.

Se prevé repartir un total de 1.000 bolsitas de Torrezno de Soria de forma gratuita entre los que se acerquen a Ólvega de la forma más deliciosa posible.

De paso, y sin ningún tipo de excusa, los visitantes podrán también deleitarse con la belleza de este pequeño pueblo.

La magia de Ólvega

Vale la pena visitar una localidad a los pies de la Sierra de Moncayo, reconocida en la mitología popular como el monte del gigante Caco, y que es famosa por sus embutidos, chorizos y torreznos.

Más allá de lo gastronómico, allí podemos pasear por sus calles y visitar la Iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XVI, donde hay que tomarse unos minutos para contemplar su torre almenada.

También es una recomendada base para hacer senderismo por la ladera del Moncayo, hogar de grandes hayedos, donde, en medio de los bosques, emergen pequeños pueblos como Cueva de Ágreda o Beratón.

Una cita obligada, también por Navidad.