El registro de una casa en Almazán acaba con dos detenidos por robos en pueblos y tráfico de metanfetamina

La operación Fuentelbilla de la Guardia Civil ha permitido esclarecer diversos robos en cuatro pueblos de Soria y detener a dos personas, de las que a una de ellas se le acusa de traficar con metanfetamina después de intervenirle más de 41 gramos de esta sustancia estupefaciente.

La investigación se inició por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en coordinación y dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción nº1 de Almazán, después recibir varias denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Los robos se habían producido en los municipios de Almazán, Alcubilla de las Peñas, Ontalvilla de Almazán y Adradas. La fase de explotación de la operación tuvo lugar el pasado 1 de diciembre por parte de efectivos policiales de la unidad orgánica de la Policía Judicial junto a la unidad de seguridad ciudadana de la Comandancia de Soria.

Durante la misma, se registró un inmueble de Almazán, donde resultaron detenidos una mujer, presunta autora de seis delitos de robo con fuerza en las cosas, y un hombre, investigado por un supuesto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Durante el registro se pudieron incautar 41,6 gramos de una sustancia blanca que dio positivo a anfetamina en la prueba test realizada en el lugar.

Asimismo, los agentes encontraron varios envoltorios destinados aparentemente a la distribución de la droga, además de una báscula de precisión para su pesaje.

Al mismo tiempo se recuperaron múltiples objetos como herramientas, equipos electrónicos y joyas denunciadas por las víctimas de los robos.

Durante el registro del vehículo implicado también se halló, en un doble fondo del maletero, una pata de cabra de hierro, instrumento que teóricamente utilizaban para perpetrar los robos, según de la Guardia Civil.

Tanto el vehículo como los objetos intervenidos y los detenidos han sido puestos a disposición judicial junto a las diligencias instruidas.