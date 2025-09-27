Soria se queda sin obispo: Abilio Martínez toma posesión canónica en Ciudad Real y deja la "sede vacante"

La Diócesis de Osma-Soria ha quedado oficialmente sin obispo tras la toma de posesión canónica de Abilio Martínez Varea en la Diócesis de Ciudad Real. Con su traslado, "ya no tiene potestad" sobre Osma-Soria y se han activado automáticamente las normas de gobierno de "sede vacante".

Según el derecho de la Iglesia, hasta que se elija al administrador diocesano, el gobierno recae sobre el Colegio de Consultores. Este órgano tiene "la obligación de proceder de forma inmediata a la elección del Administrador diocesano".

La elección debe realizarse en un plazo máximo de ocho días y recaer en un sacerdote mayor de 35 años, de recta doctrina y prudencia.

Un comunicado de la Diócesis subraya que "el elegido la adquiere por la aceptación de la elección, sin requerir confirmación de nadie y debe comunicarse cuanto antes a la Santa Sede". Si el Colegio de Consultores no efectúa el nombramiento, corresponde al arzobispo metropolitano.

La Santa Sede, además, puede "si lo juzga oportuno", designar directamente un administrador apostólico, suspendiendo la competencia del Colegio de Consultores.

El Administrador diocesano tendrá las mismas competencias que el obispo, salvo en aquellas limitadas por el derecho canónico.

Su función se centra en la conservación y administración ordinaria de la Diócesis, respetando el principio "vacante la sede, nada debe innovarse". Esto prohíbe actos que perjudiquen a la diócesis o a los derechos episcopales y evita decisiones estructurales o compromisos a largo plazo.

Nuevo obispo prior de Ciudad Real

La Nunciatura Apostólica en España informó el pasado 9 de julio del nombramiento de Martínez Varea como nuevo obispo prior de Ciudad Real.

La Diócesis de Osma-Soria despidió el fin de semana del 20 y 21 de septiembre a Abilio Martínez Varea con una doble ceremonia: el sábado en la Concatedral de Soria y el domingo en la Catedral de El Burgo de Osma.

Despedida en Soria de Abilio Martínez Varea Diócesis de Osma-Soria

Las dos Eucaristías contaron con "una gran acogida de los fieles que llenaban los templos para despedir al que ha sido nuestro pastor en los últimos ocho años".

Hoy, 27 de septiembre, ha tomado posesión en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora del Prado, finalizando así su ejercicio como administrador diocesano en Osma-Soria.

En su carta de despedida, Martínez Varea expresó "una verdadera y profunda emoción al tener que despedirme de esta querida Diócesis de Osma-Soria que ha sido mi hogar, y también el de mis padres, durante estos últimos años".

El ya obispo de Ciudad Real aseguró que los fieles sorianos le habían "hecho sentir verdaderamente en casa, no por mis méritos, sino por vuestra capacidad de acogida y afecto".

Martínez Varea sucede en Ciudad Real a quien ya relevó en Osma-Soria, Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, que presentó al Papa su renuncia por razones de edad. La ceremonia en Ciudad Real marcará el inicio de una nueva etapa en la diócesis manchega y el cierre de su etapa pastoral en Soria.