Ólvega se llena de billetes con el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen de la Administración de Ólvega (Soria) que ha vendido parte del primer premio Google Maps

La suerte ha viajado este jueves, 11 de septiembre, hasta la provincia de Soria con el sorteo de la Lotería Nacional.

En concreto, ha sido en Ólvega donde se ha consignado parte del primer premio del sorteo celebrado en esta jornada, dotado de 300.000 euros al número 79.946.

El boleto acertante ha sido validado en la administración número 1 ubicada en la calle La Solana, 3.

En cuanto al resto de agraciados, estos proceden de las provincias de Alicante, Almería, Badajoz, A Coruña, Cuenca, Granada, Las Palmas, Lugo, Málaga y Santa Cruz de Tenerife.

Los reintegros del sorteo han correspondido a los números 6, 8 y 3, y el segundo premio al 73.135, el cual ha sido repartido entre Oviedo, Ciudad Real, Jaén y Sevilla.