El TSJCyL confirma la absolución de la madre de los dos menores que dieron positivo en cocaína en Soria

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la absolución de la madre de los dos menores de cuatro años y un año y medio que fueron encontrados solos en la calle y dieron positivo en cocaína en Soria.

El Tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada el 25 de noviembre de 2024 por la Audiencia Provincial de Soria, de tal modo que la acusada queda libre de todos los cargos al no poder demostrarse que conociera la exposición de sus hijos a dicha sustancia, al confirmarse que no es consumidora de drogas y al no poder acreditarse que en el domicilio hubiese cocaína ni que, de haberla, ella lo supiera.

Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando los menores aprovecharon un momento de la tarde en el que su madre estaba dormida para salir a la calle. A los pocos metros, estos fueron encontrados por una pareja a la que, según recoge la sentencia, el niño, con una maleta, les dijo que se iban al aeropuerto de vacaciones.

Entonces, la pareja, al comprobar que estaban solos, los llevaron a una comisaría cercana, desde donde fueron trasladados a un hospital para un reconocimiento médico.

Los análisis revelaron que ambos habían estado expuestos a cocaína durante aproximadamente cuatro meses. Sin embargo, la sentencia declara probado que la madre no es consumidora de drogas y que no se ha podido acreditar que en el domicilio hubiera ni que, de haberla, ella fuese conocedora de ello.

En un primer momento, la justicia impuso a la madre medidas cautelares que le prohibían acercarse a sus hijos a menos de 300 metros y comunicarse con ellos con cualquier medio. Además, se le quitó la custodia de los menores, que fueron ingresados en un Centro de Socialización dependiente de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, habiendo sido declarados en situación de desamparo.

Si bien, la Audiencia Provincial de Soria la absolvió, dejando sin efecto todas las medidas acordadas en una sentencia contra la que el Ministerio Fiscal interpuso un recurso de apelación, alegando la "infracción de normas del ordenamiento jurídico, la existencia de una valoración arbitraria y la falta de racionalidad".

Además, pedía la acusación de la madre como autora de un delito de abandono de menores y su condena a seis meses de prisión y a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad respecto a sus hijos durante cinco años, además de una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un mismo plazo de cinco años.

Sin embargo, el Tribunal Superior considera que no puede atribuirse a la procesada una "consciente conducta omisiva" respecto a la exposición de sus hijos a la droga, ya que no ha quedado probado dónde pudieron los menores entrar en contacto con dicha sustancia, ni que la madre tuviese conocimiento del peligro y capacidad para evitarlo.