La Diputación de Segovia mejora los colegios de 15 localidades con una inversión de 300.000 euros

Los colegios públicos de quince localidades de la provincia cuentan, un año más, con ayudas de financiación para obras de reparación y mejora de sus instalaciones gracias al convenio entre la Junta de Castilla y León, la Diputación y los ayuntamientos beneficiarios destinado a tal fin, cuya resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del miércoles 21 de octubre.

Con 300.000 euros de inversión, de los cuales 120.000 son aportados por la institución provincial y otros tantos por la regional, mientras los ayuntamientos se encargan de contribuir con el restante veinte por ciento del presupuesto, esta convocatoria ha resuelto la concesión, por parte de la Diputación, de ayudas que oscilan entre los 2.520 euros y los 11.600 euros.

Así, los trabajos en el CRA Campos Castellanos de Escarabajosa de Cabezas serán los que impliquen la menor inversión, con 6.300 euros destinados al acondicionamiento del patio.

Mientras que aquellos que se lleven a cabo en el CRA Retama de Mata de Cuéllar, en el CEIP Teodosio el Grande de Coca y en el CRA El Encinar de Otero de Herreros serán los que mayores ayudas reciban con el fin de -respectivamente- rehabilitar la cubierta del centro, reformar la cocina del comedor o reparar las plataformas; inversiones, todas ellas, presupuestadas en 29.000 euros.

Las subvenciones contempladas en esta convocatoria también permitirán realizar obras para el ahorro energético vinculadas a la climatización de las aulas, como las del CRA Sangarcía, el CEO La Sierra de Prádena, el CRA El Pinar de Samboal, el CRA Entre dos Ríos de Sacramenia, el CRA El Carracillo de Chatún, o trabajos para la mejora de la accesibilidad, como la instalación de una rampa de acceso al patio en el CRA Campos Castellanos de Mozoncillo.

Por otro lado, en una inversión de 23.000 euros ha presupuestado el CRA Retama de Villaverde de Íscar -también beneficiario en esta convocatoria- la reparación de la cubierta de su centro, mientras que, con el mismo importe, el CRA Ayllón de Campo de San Pedro ha previsto el cambio de su caldera.

La resolución publicada el miércoles también contempla las ayudas para inversiones de 15.000 euros destinados a la reforma del aseo del CRA El Carracillo de Pinarejos; de 10.000 euros para la reparación y el saneado de zonas en mal estado y el recambio del vierteaguas en el CRA Los Llanos de Hontanares de Eresma.

También hay una partida de 24.300 euros para la reparación de humedades y mejora del pavimento en la zona de juegos del patio en el CEIP Marqués de Lozoya de Torrecaballeros.

El periodo subvencionable de esta convocatoria, dirigida a centros de Educación Infantil y Primaria, es el comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 1 de septiembre de 2027.

Y mediante la misma se busca ayudar a los ayuntamientos a financiar inversiones que son demandas por la comunidad educativa y que requieren de cierta celeridad, teniendo en cuenta, además, que muchos de estos centros escolares están ubicados en edificios antiguos.