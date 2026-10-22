La Diputación de Segovia certifica la alianza tejida con la Federación Empresarial Segoviana y la Cámara de Comercio Cedida

Segovia busca convertir su industria cárnica en un motor de innovación y turismo: "Será un núcleo de digitalización"

El sector cárnico de Segovia quiere dar un paso más allá de la producción y la transformación de alimentos para ganar competitividad, incorporar tecnología y explorar nuevas oportunidades de negocio vinculadas al turismo.

Con ese objetivo, el Centro de Transferencia del Conocimiento (CTC), impulsado por la Diputación, ha reforzado su estructura con la incorporación de la Federación Empresarial Segoviana (FES) y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia.

Ambas entidades recibirán 50.000 euros cada una para desarrollar actuaciones que conecten la investigación con las necesidades de las empresas y contribuyan a impulsar la economía provincial.

La firma de los convenios ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente; el presidente de la FES, Andrés Ortega; y la presidenta de la Cámara de Comercio, María José Tapia.

También ha asistido la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, dado que el proyecto se enmarca en el Plan Territorial de Fomento (PTF) impulsado por el Gobierno autonómico.

La iniciativa persigue que el conocimiento científico y tecnológico llegue a las empresas y se traduzca en mejoras concretas en sus procesos productivos, su sostenibilidad y su capacidad para abrir nuevos mercados.

El objetivo es abarcar toda la cadena de valor del sector cárnico, desde la producción ganadera hasta la transformación industrial y la comercialización, sin dejar de lado las actividades relacionadas.

Miguel Ángel de Vicente ha defendido que el centro debe convertirse en una herramienta útil para el conjunto del sector.

“Este centro no nace para ser una iniciativa aislada, sino para convertirse en el verdadero núcleo de innovación, digitalización y sostenibilidad que nuestro sector cárnico necesita”, ha señalado.

La incorporación de la patronal y de la Cámara permitirá ampliar el alcance de las actuaciones y facilitar la participación de las empresas.

“Sumamos el músculo, la experiencia y la capilaridad de la FES y de la Cámara de Comercio”, ha subrayado el presidente provincial, convencido de que la colaboración público-privada resulta esencial para generar crecimiento económico y favorecer la retención del talento joven en los municipios segovianos.

La tecnología, al servicio de las empresas

El convenio con la FES se centrará en identificar las necesidades del tejido empresarial y facilitar la incorporación de compañías al CTC.

Para ello, la organización empresarial elaborará un listado de firmas de los distintos subsectores cárnicos y de las actividades vinculadas a su cadena de valor, además de detectar las necesidades tecnológicas y de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

La patronal también colaborará con la Diputación y Animal Data Analytics en las acciones de comunicación, difusión de resultados y organización de eventos relacionados con el centro.

La intención es que las empresas no solo conozcan las posibilidades del proyecto, sino que puedan participar en sus actuaciones y aprovechar sus resultados.

El presidente de la FES ha definido el CTC como una iniciativa “estratégica para afianzar la actividad económica vinculada al sector agropecuario y alimentario de Segovia”.

A su juicio, conectar la investigación con las necesidades reales de las compañías permitirá mejorar su competitividad, aprovechar mejor los recursos disponibles y generar mayor valor añadido en la provincia.

Ortega ha incidido, además, en la importancia de que los avances lleguen también a las pequeñas y medianas empresas.

El reto, ha explicado, consiste en convertir el conocimiento en soluciones prácticas que ayuden a modernizar los procesos, impulsar la sostenibilidad y abrir nuevas oportunidades de negocio.

La colaboración entre administraciones, universidades y empresas debe servir, asimismo, para consolidar la actividad de las compañías existentes, atraer inversiones y facilitar la incorporación de nuevos profesionales. Todo ello con una finalidad que trasciende el ámbito industrial: sostener el empleo en el medio rural y favorecer el relevo generacional.

De la granja a la mesa

Uno de los aspectos más novedosos del acuerdo con la Cámara de Comercio es la apuesta por el turismo experiencial agroalimentario y gastronómico.

La entidad trabajará en un programa dirigido al sector cárnico que permitirá acercar al público el origen de los productos, sus procesos de elaboración y la actividad de las empresas, con la trazabilidad digital como garantía.

Entre las medidas previstas figura la elaboración de un catálogo de rutas vivenciales “de la granja a la mesa”, organizadas por tipologías de carne.

La propuesta pretende conectar explotaciones ganaderas, industrias y otros agentes del sector para crear experiencias turísticas que pongan en valor la producción agroalimentaria segoviana.

La Cámara también se encargará de captar restaurantes, establecimientos hosteleros y otros negocios vinculados al canal HORECA para incorporarlos al marketplace tecnológico del centro.

Además, realizará visitas de evaluación a granjas e industrias interesadas en abrir sus instalaciones al público, con el fin de determinar su aptitud y viabilidad turística.

La iniciativa busca aprovechar un potencial que, según la presidenta de la Cámara, todavía tiene margen de desarrollo. María José Tapia ha destacado que la participación de la entidad responde a su compromiso con el crecimiento económico y la competitividad empresarial, especialmente en una actividad tan relevante para la provincia como la cárnica.

“Vamos a dar un paso importante, además, para aprovechar su potencialidad turística, aspecto que aún está poco desarrollado”, ha afirmado.

De esta manera, el proyecto pretende ampliar las vías de negocio de las empresas y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes, vinculando gastronomía, producción agroalimentaria y conocimiento del territorio.

La captación de talento joven constituye otro de los ejes del convenio con la Cámara de Comercio.

La entidad canalizará las ofertas de prácticas formativas y empleo de las empresas integradas en el CTC, con especial atención a las bolsas de trabajo y las ferias de formación profesional.