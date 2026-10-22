Pollán advierte al Gobierno y a las ONG de que Castilla y León no financiará la inmigración ilegal: “Ni un solo euro”

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha asegurado este jueves en Segovia que Vox dará prioridad a los españoles en el acceso a las ayudas sociales, la vivienda pública y las ayudas al alquiler.

Durante un acto electoral celebrado esta tarde, advirtió de que “ni un solo euro de los castellanos y leoneses se destinará para financiar la inmigración ilegal”.

Pollán defendió que su partido está plantando cara a la inmigración ilegal desde distintos ámbitos, tanto en el terreno político como en el administrativo y el judicial.

En este sentido, criticó la actuación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que prestan apoyo a los menores que llegan de forma irregular a España.

El vicepresidente de la Junta rechazó que la situación actual deba entenderse como una crisis migratoria y la calificó de “invasión en toda regla”.

Además, señaló que esta situación está dejando a los ciudadanos de Ceuta en una posición “absolutamente lamentable”.

El dirigente de Vox también cuestionó el argumento del interés superior del menor que, según afirmó, utilizan estas asociaciones para reclamar solidaridad.

Pollán criticó lo que definió como “solidaridad obligatoria” del Gobierno de Pedro Sánchez y defendió que las necesidades de los españoles deben tener prioridad en el reparto de los recursos públicos.

“Siempre que haya un español que no pueda llegar a fin de mes, tendrá que estar por delante en las ayudas sociales, vivienda pública y ayudas al alquiler”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que su partido apuesta por la expulsión de los extranjeros que entren ilegalmente en España, cometan delitos o no se adapten a la cultura española.

También señaló a quienes, según sus palabras, pretenden vivir de unas ayudas que no llegan a los ciudadanos españoles.

“No tendremos otra opción que darles el billete de vuelta que se merecen para priorizar a los españoles”, manifestó.

Por último, Pollán agradeció el respaldo recibido por Vox en las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo y aseguró que ese apoyo ha permitido reforzar el trabajo del partido en Castilla y León. Asimismo, expresó su confianza en trasladar esa política al Gobierno de España después del 29 de noviembre.

El vicepresidente defendió la “prioridad nacional” como eje de la actuación de su formación y aseguró que esta línea de trabajo se mantendrá “por España y por los españoles”.

“Con Vox los españoles serán siempre lo primero”, concluyó.

Por su parte, el cabeza de lista por Segovia al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 29 de noviembre, Gonzalo Babé, ha defendido sus raíces segovianas frente a los bulos tras su elección, además de asegurar que VOX es la opción de “extrema necesidad” para España. Subrayó que su trabajo se centrará en la defensa del campo en oposición al pacto verde, así como en apostar por los pueblos, el medio rural, la familia y el patrimonio cultural e histórico de Segovia, ha apuntado.