Encuentran fallecido junto a una carretera nacional al hombre de 58 años desaparecido en Villacastín

El cuerpo sin vida del hombre de 58 años desaparecido en Villacastín (Segovia) ha sido encontrado este miércoles, 21 de octubre, tras un amplio dispositivo de búsqueda que se inició el pasado martes tras la interposición de la correspondiente denuncia.

Desde que se conocieron los hechos, la Guardia Civil activó un amplio operativo para tratar de localizar al hombre, desplegando numerosos medios humanos y materiales para encontrar a la persona en el menor tiempo posible.

En este contexto, durante las últimas horas han llevado a cabo intensos rastreos y labores de búsqueda coordinadas en diferentes zonas del entorno, adaptando permanentemente los recursos a las necesidades operativas que iban surgiendo.

Finalmente, el hombre ha sido localizado fallecido a las 13:10 horas de este miércoles por efectivos del dispositivo de búsqueda en las inmediaciones de la carretera N-VI, dentro del término municipal de Ituero y Lama.

Una vez se produjo el hallazgo, los componentes del operativo dieron conocimiento a la autoridad judicial competente, que se ha desplazado hasta el lugar para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias oportunas dirigidas al total esclarecimiento de las circunstancias de la muerte.

En el dispositivo han participado 30 guardias civiles pertenecientes a las especialidades de Seguridad Ciudadana, Seprona, USECIC, Fiscal y Fronteras y Tráfico. Asimismo, la USECIC aportó dos drones que resultaron de gran utilidad para ampliar las capacidades de localización en las zonas de búsqueda.

El operativo contó además con el apoyo de la Unidad Cinológica de la Zona de León, especializada en la búsqueda de personas, cuyos componentes se desplazaron expresamente a la provincia de Segovia para reforzar las labores de rastreo.

La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia ha mandado un mensaje de apoyo por este trágico desenlace y ha trasladado sus más sinceras condolencias y el pésame institucional a los familiares y allegados del fallecido.