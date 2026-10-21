Confirmado: la Diputación reparte ayudas de hasta 2.500 euros entre 44 nuevos negocios de la provincia de Segovia

Poner en marcha un negocio en un pueblo de Segovia tendrá un respaldo económico para 44 emprendedores de la provincia.

La Diputación ha concedido 44 ayudas a autónomos, empresas y otros proyectos de reciente creación, con una dotación total de 50.000 euros y subvenciones que pueden alcanzar los 2.500 euros por beneficiario.

La resolución de la convocatoria de 2026 se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia.

El objetivo es ayudar a los nuevos negocios a afrontar los gastos de funcionamiento durante sus primeras etapas, uno de los momentos más complicados para cualquier emprendedor.

Las subvenciones están dirigidas a iniciativas establecidas en municipios de menos de 20.000 habitantes y en sus entidades locales menores dependientes.

Las ayudas permiten sufragar gastos corrientes vinculados a la actividad empresarial. La cuantía que recibe cada beneficiario depende de la puntuación obtenida conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, por lo que no todos perciben necesariamente la misma cantidad.

De bares a talleres

Los 44 proyectos beneficiarios abarcan actividades muy diferentes, desde el comercio de proximidad, la hostelería y el turismo hasta los talleres mecánicos, el transporte y los trabajos de albañilería y reparación.

También figuran iniciativas relacionadas con la agricultura y la ganadería, los servicios administrativos y tecnológicos, la atención personal y los servicios sanitarios.

La variedad de negocios refleja el papel que desempeñan los pequeños emprendedores en la vida cotidiana de los pueblos.

Además de generar actividad económica y empleo, estos establecimientos contribuyen a mantener servicios que los vecinos necesitan sin tener que desplazarse a otras localidades.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, defiende que apoyar a quienes abren negocios en el medio rural supone apostar por el futuro de la provincia.

A su juicio, cada nueva iniciativa representa una oportunidad para crear empleo, dinamizar la economía y ampliar los servicios disponibles para los habitantes de los municipios.

Más ayudas que hace un año

La convocatoria de 2026 da continuidad a una línea de subvenciones que el año pasado permitió conceder 38 ayudas, con una inversión superior a los 46.000 euros.

En esta edición, la Diputación ha elevado el número de beneficiarios hasta los 44 y ha fijado un presupuesto de 50.000 euros.

La institución provincial busca así facilitar que los proyectos empresariales superen sus primeras etapas y puedan consolidarse en el territorio.

Los gastos iniciales, el funcionamiento diario y la necesidad de mantener la actividad mientras se afianza la clientela son algunos de los retos a los que se enfrentan los nuevos negocios.

Rodríguez subraya que respaldar a autónomos y pequeñas empresas es también una forma de contribuir a que los pueblos sigan siendo lugares donde trabajar y desarrollar un proyecto de vida.

Una apuesta que, más allá de las ayudas económicas, busca favorecer la continuidad de la actividad empresarial y ampliar las oportunidades en el medio rural segoviano.