Búsqueda de la persona desaparecida en la provincia de Segovia por parte de la Guardia Civil. Fotografía: Guardia Civil de Segovia.

Buscan a un hombre de 58 años desaparecido en un pueblo de Segovia: llevaba abrigo gris verdoso y una mochila azul

La Guardia Civil ha informado de la desaparición, sobre las 20:50 horas del 20 de octubre de 2026 de Alberto Álvarez de Paz, de 58 años de edad, de su domicilio en la localidad de Villacastín en Segovia.

La Benemérita ha informado de que participa en el dispositivo de búsqueda y localización que encabeza, dirige y coordina y que arrancó a las 21:00 de ayer por patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Segovia.

Las mismas fuentes apuntan que el dispositivo ha sido ampliado desde las 7:30 horas del día de hoy con un total de 24 efectivos de la Guardia Civil.

Los agentes están, en este momento, realizando las labores de búsqueda. Pertenecen a las Unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona, USECIC con la aportación de dos drones, y Fiscal y Fronteras.

Ha sido solicitada también la participación de un perro especializado en la búsqueda de personas. También se encuentran realizando labores de búsqueda vecinos y familiares.

La búsqueda se ha centrado en caminos y zonas boscosas cercanas a la Urbanización Coto de San Isidro perteneciente al municipio de Ituero y Lama, por donde solía pasear el desaparecido.

En el momento de la desaparición el hombre vestía un abrigo tipo plumas de color gris verdoso, pantalón azul, portando una mochila de color azul marino.

El Puesto de Mando Avanzado se encuentra ubicado en el acuartelamiento de Villacastín.