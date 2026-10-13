Visita a las obras de mejora de las carreteras de la provincia de Segovia del presidente de la Diputación. Fotografía: Diputación de Segovia.

Diputación y Junta se unen para mejorar las carreteras y facilitar la movilidad en la provincia de Segovia con dos obras

La colaboración entre distintos niveles de la administración ha dado lugar a la consecución de diferentes actuaciones de inversión que van a redundar en el beneficio de los habitantes del medio rural de la provincia de Segovia.

Así se puede comprobar tras los proyectos llevados a cabo en sendas carreteras de la provincia, para mejorar la movilidad en el territorio.

Dos obras que se han llevado a cabo en puntos distintos de la geografía provincial y cuyo resultado supone un aumento de la seguridad y de las condiciones que presentan esas vías, gracias a la suma de esfuerzos de la Diputación de Segovia y de la Junta de Castilla y León.

De hecho, este martes se han desplazado a esos puntos tanto el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, como la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso, para comprobar el resultado de los trabajos desarrollados.

Todo con el objetivo de brindar a los vecinos que circulan por el medio rural segoviano -y también a quienes lo visitan- de las mejores condiciones posibles en términos de seguridad y movilidad. De Vicente ha estado acompañado por el diputado de Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo.

Los proyectos se han beneficiado del Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG) que despliega el Gobierno regional, gestionado por la Consejería de Presidencia, para modernizar infraestructuras y servicios. Dentro de la línea específica para ‘Objetivos Sostenibles’.

La Junta ha financiado con 371.350 euros el refuerzo del firme efectuado en la carretera que une Nava de la Asunción y Coca. Se trata de la segunda fase del proyecto, que se localiza entre el polígono industrial Las Salinas y el núcleo urbano caucense. Un tramo de cuatro kilómetros correspondiente a la SG-P-3432. Dentro de esa misma línea, la Junta ha financiado también el ensanche y mejora de la SG-V-9117, que va desde la N-110 hasta Campo de San Pedro.

A continuación, De Vicente y Alonso se han trasladado hasta la SG-V-4111, que enlaza con Martín Muñoz de las Posadas. En este caso, se ha actuado sobre un tramo de un kilómetro y medio, comprendido entre la N-601 y el límite con la provincia de Ávila. En primer lugar, se limpiaron las cunetas y los arcenes, antes de sanear blandones y de fresar juntas.

Finalmente, se extendió la capa de rodadura y se dispuso la señalización horizontal, recreciendo los arcenes. Unos trabajos que llevó a cabo la empresa Ecoasfalt S.A., por un montante de 163.229, IVA incluido. Esa cantidad la ha sufragado la línea de ‘Desafío Demográfico’ del mencionado FCELG de la Junta de Castilla y León. En esta línea se han incluido otros proyectos, hasta alcanzar una financiación que se acerca a los 480.000 euros.