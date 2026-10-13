Cuéllar vive un puente del Pilar de récord con un crecimiento de visitantes del 43 %: desde madrileños a turistas franceses

La Oficina de Turismo de Cuéllar ha cerrado el puente del Pilar con un balance positivo al contabilizar un total de 1.078 visitantes entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre.

Esta cifra representa un incremento del 43,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 750 personas, y mantiene la tendencia al alza del turismo en la villa, que encadena de este modo su tercer año consecutivo de crecimiento durante esta festividad.

La buena climatología registrada a lo largo de las tres jornadas favoreció el flujo de viajeros y el disfrute de los recursos monumentales de la localidad.

El Castillo de los Duques de Alburquerque volvió a situarse como uno de los recursos más solicitados por los visitantes, mientras que las visitas teatralizadas completaron de nuevo el aforo disponible, reafirmándose como uno de los principales atractivos para descubrir la historia del municipio.

Por días, el domingo 11 de octubre se convirtió en la jornada de mayor afluencia en las dependencias de turismo con 455 registros, seguido del sábado 10 con 389 personas y del lunes 12 con 234 atendidas.

En cuanto a la procedencia de los viajeros, la Comunidad de Madrid se situó una vez más como el principal mercado emisor al aportar 431 visitantes, cifra que equivale a cerca del 40 % del total contabilizado.

Por su parte, Castilla y León aportó 283 personas, destacando la llegada de turistas desde Valladolid (59), Segovia (57), Salamanca (42), Palencia (41) y Burgos (40).

El balance pone de manifiesto asimismo la capacidad de atracción de la villa en otros puntos del territorio nacional, con llegadas procedentes de Castilla-La Mancha (85), el País Vasco (83), la Comunidad Valenciana (70) y Navarra (40).

En el ámbito internacional, las oficinas turísticas atendieron a visitantes llegados desde Francia y diversos países iberoamericanos.

Desde la Concejalía de Turismo de Cuéllar han valorado de manera muy positiva los datos alcanzados y han destacado la profesionalidad del equipo de la Oficina de Turismo en la atención al público.

Asimismo, la institución municipal ha reconocido la aportación de la Compañía de Actores Municipal por su labor en las visitas teatralizadas, subrayando el compromiso del consistorio por una oferta que aúne patrimonio, historia y experiencias culturales.