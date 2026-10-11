Imagen de la vivienda que se subasta en el Real Sitio de San Ildefonso. Agencia Tributaria

Subastan un piso de 56 m2 a solo una hora de Madrid desde 5.929 euros: "Tiene dos dormitorios y terraza"

La vivienda ocupa en estos momentos la principal preocupación de los españoles. Los precios desbocados del mercado inmobiliario, tanto el de alquiler como el de venta, han propiciado que la sociedad se haya echado a la calle para reclamar soluciones.

El problema es especialmente acuciante en la Comunidad de Madrid, donde la demanda es mucho mayor que la oferta, disparando el precio medio del metro cuadrado por encima de los 6.400 euros en septiembre, según datos de Idealista.

Por eso, son muchos los que optan por vivir en comunidades autónomas limítrofes para reducir los costes de la vivienda. Y en este contexto juega un papel determinante Castilla y León, que ha comenzado a convertir alguno de sus municipios en polos de atracción para personas que trabajan en Madrid.

Aquí, el precio medio del metro cuadrado es significativamente más bajo, situándose durante el mes de septiembre en los 1.386 euros. Aunque más económico, la tendencia alcista también se ve reflejada, ya que ha crecido un 12% en tan solo un año.

Por eso, siempre es importante estar pendiente de otros mercados distintos al tradicional. Uno de ellos son las subastas de la Agencia Tributaria, que habitualmente suele sacar a exposición pública diferentes activos muy por debajo de su valoración real.

Subasta en el Real Sitio de San Ildefonso

En el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), el organismo público sacará a subasta una vivienda de unos 56 metros cuadrados por un precio mínimo marcado de 5.929,80 euros. Esto es alrededor de un 10% del valor total del inmueble, que se ha situado en los 59.297,97 euros.

Cabe resaltar que la subasta ya había comenzado y tenía como fecha límite de finalización el 19 de octubre. Sin embargo, fue suspendida y ahora se prevé que vuelva a reanudarse el día 20 de este mismo mes, aunque la autoridad gestora puede reanudarla en cualquier momento, por lo que es importante estar pendientes de la página oficial.

La vivienda se ubica en la urbanización El Parque de la citada localidad y es una segunda planta. El interesado que presente la mayor oferta se hará con el 100% del dominio de la vivienda, que cuenta con dos dormitorios, terraza, vestíbulo, sala de estar y comedor, cocina, cuarto de baño y una zona de tendedero.

La cuota que representa dentro de la comunidad de vecinos es del 4,3%, por lo que el futuro propietario deberá hacerse cargo de los correspondientes gastos comunes proporcionales en el conjunto de este edificio residencial.

Adjudicación automática a partir del 50%

Hay otro dato importante a tener en cuenta. La adjudicación automática se ha situado en el 50% del valor total del inmueble. En estos casos de subastas administrativas, si la puja más alta no alcanza este porcentaje de la tasación de la vivienda, la adjudicación dependerá de la aprobación posterior de la Agencia Tributaria.

Esto quiere decir que si la puja más alta se sitúa por debajo de los 29.649 euros la adjudicación no será automática, sino que pasará por un proceso de revisión y decisión del organismo gestor del inmueble.

En cualquier caso, la puja mínima sigue estando en esos poco más de 5.900 euros. También es importante saber que para poder participar en las pujas es necesario efectuar un depósito de 2.964,89 euros, correspondiente al 5% del valor del lote.

En caso de no resultar adjudicatario, la Agencia Tributaria devolverá dicho depósito a todos aquellos interesados que no adquieran finalmente la vivienda. Para consultar cualquier información adicional sobre estas subastas, puede hacerse a través del 91 598 63 34, en horario de 09:00 a 14:00 horas y de lunes a viernes.

De esta manera, el portal de subastas de la Agencia Tributaria se ha postulado como una opción para adquirir vivienda a precios más asequibles ante un mercado colmatado que ha terminado por desatar las protestas en las calles en todo el territorio nacional.