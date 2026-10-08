La batalla por mantener abierta la tienda del pueblo: la Diputación de Segovia pone 72.500 euros sobre la mesa

En un pueblo, entrar en la tienda de toda la vida puede significar también mantener abierto un negocio, sostener un empleo y conservar uno de los pocos puntos de encuentro que quedan en la vida cotidiana de muchos municipios.

Con esa idea como telón de fondo, la Diputación de Segovia ha puesto en marcha ‘Consume Rural 2026’.

Se trata de un proyecto para impulsar el comercio minorista de proximidad en la provincia que cuenta con una inversión de 72.500 euros.

La iniciativa ha recibido una subvención de 54.375 euros de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, equivalente al 75% del coste total.

El objetivo va más allá de conseguir que los vecinos compren en los establecimientos de sus municipios.

La institución provincial pretende aumentar la visibilidad de estos negocios y recordar que detrás de un pequeño comercio hay también familias, empleo y relaciones personales que forman parte de la vida de los pueblos.

Para ello, el programa ha desplegado distintas acciones promocionales. Entre ellas figura la distribución de bolsas de tela y de papel destinadas a los comercios de la provincia, con una imagen común, además de una campaña publicitaria en medios de transporte público para llevar el mensaje del comercio de proximidad a un público más amplio.

Pero uno de los elementos más llamativos del proyecto ha sido llevar a los comerciantes rurales a la televisión.

La iniciativa ‘Más cerca, más pueblo’, emitida en La 8 Segovia, ha producido cinco programas monográficos dedicados a conocer negocios de diferentes municipios.

La televisión se convierte así en una especie de escaparate de los establecimientos que habitualmente tienen menos oportunidades de aparecer ante grandes audiencias. Los protagonistas son los propios comerciantes, que cuentan su día a día, muestran sus negocios y explican qué significa mantener una actividad económica en un pueblo.

“Hemos querido que los protagonistas fueran los propios comerciantes y que pudiéramos conocer sus historias, su esfuerzo y lo que supone mantener abierto un negocio en un pueblo”, explica la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

Una tienda que es también un servicio

El trasfondo de la campaña está en una realidad que afecta especialmente a los pequeños municipios.

Y es que cuando desaparece un comercio, no siempre desaparece únicamente un establecimiento.

Por eso, la Diputación considera el comercio de proximidad como un elemento de dinamización económica y social. La intención de ‘Consume Rural 2026’ es favorecer el consumo local y poner en valor atributos como la cercanía, el trato personalizado y la confianza.

“Apoyar al comercio de nuestros pueblos significa apoyar también a las personas que viven en ellos”, sostiene Rodríguez, que destaca que detrás de cada pequeño establecimiento hay «familias, empleo y una forma de entender las relaciones entre vecinos».

El proyecto combina así publicidad, promoción y televisión para intentar que los comercios rurales ganen presencia y para trasladar a los consumidores una idea sencilla: la decisión sobre dónde comprar también puede tener un efecto directo sobre el municipio en el que viven.