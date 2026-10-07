Juan Luis Gordo, exlíder del PSOE de Segovia, funda un nuevo partido: "Queremos recuperar la política útil"

El exsecretario general del PSOE de Segovia Juan Luis Gordo ha presentado Por Segovia, la formación con la que regresa a la política poco más de un año después de abandonar el partido en el que militó tres décadas.

El también exdiputado, exsenador y exsubdelegado del Gobierno en la provincia de Segovia comunicó su baja del PSOE en julio de 2025 por sus desacuerdos con la línea política de Pedro Sánchez.

El acto de presentación, celebrado junto al Acueducto, ha servido para fijar el tono del proyecto: municipalista y orientado a la gestión. "Queremos recuperar la política útil, la política orientada a dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos y no centrarse en los problemas que tienen los partidos y sus actores", ha afirmado Gordo.

El exsocialista ha señalado que "ante todo, la política es servicio público y para eso hace falta poner encima de la mesa los grandes problemas y, sobre todo, buscar soluciones, soluciones y propuestas para que nuestras instituciones sean eficaces y funcionen".

La salida del PSOE

El regreso llega después de una ruptura explícita. En julio de 2025, Gordo comunicó su baja del PSOE "por dignidad personal".

En la carta con la que se despidió de la formación explicó que había sido de los primeros en defender la candidatura de Pedro Sánchez a la secretaría general y también de los primeros en expresar, "con respeto y discreción", su desacuerdo con la evolución política y la estrategia institucional del presidente.

"No me reconozco hoy en esa línea de actuación, alejada, a mi juicio, de los valores que me llevaron a militar en el PSOE", escribió entonces.

A esa distancia ideológica sumó el trato recibido en la provincia: aseguró que durante cinco años sus notas, críticas y propuestas al secretario provincial, José Luis Aceves, habían sido "sistemáticamente ignoradas" y que los cauces internos habían dejado de servir.

Gordo llegó a firmar, junto a otros dirigentes, una carta en la que se pedía la renuncia de Sánchez en pleno de los escándalos de corrupción que rodearon al Gobierno.

El nacimiento de Por Segovia

De aquel distanciamiento ha pasado a un proyecto propio. Por Segovia quedó inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en el verano de 2026, celebró su asamblea constituyente en septiembre y se ha presentado públicamente con la vista puesta en las municipales de mayo de 2027.

La alcaldía de la capital la ocupa desde 2023 el popular José Mazarías, después de dos décadas de predominio socialista. El diagnóstico que Gordo ha puesto sobre la mesa es severo. "Segovia necesita más, más ambición, más gestión y más proyecto de futuro", ha afirmado en el acto.

Y ha apuntado que "no hemos sido capaces de transformar las oportunidades en atracción de inversión, en creación de empleo, en calidad de vida y, sobre todo, de hacer un proyecto transformador para que la gente joven pueda hacer aquí su futuro".

La respuesta que propone Gordo pasa por "transformación, un modelo transformador que nos permita, con profesionales de la gestión, buscar los cauces para, al menos, intentar tener éxito".

Una candidatura "especializada y diversa"

"Esto es Por Segovia y no queremos solamente administrar el día a día, que es importantísimo, sino que también queremos tener un proyecto transformador de futuro", ha añadido.

Sobre el perfil de la candidatura, ha precisado que buscan "un partido sencillo, de debate, planteando temas, debatiendo y buscar los problemas, plantear soluciones y buscar una candidatura lo más especializada y diversa que sea posible para representar a esta Segovia plural".

La formación arranca con un plan de trabajo sobre una decena de problemas de la ciudad —vivienda, movilidad, agua, empleo, relación con el medio rural— y la intención de extender después esa metodología a los municipios de la provincia.

Gordo, nacido en Sangarcía en 1959 y presidente de la Asociación Pluralismo y Convivencia desde que dejó el PSOE, insiste en que el partido no nace contra nadie, sino para devolver la política a lo que, a su juicio, dejó de ser: un servicio público.