El garbanzo, la hojuela y el florón toman el relevo en la caravana de Alimentos de Segovia

El garbanzo, la hojuela y el florón han sido los protagonistas este fin de semana de las dos nuevas paradas de la caravana de Alimentos de Segovia, que ha llevado el sabor y la variedad de la producción agroalimentaria provincial hasta Labajos y Abades.

Las dos localidades han acogido, respectivamente, la VIII Feria del Garbanzo y la V Feria de la Hojuela y el Florón.

Dos citas que, a pesar de las previsiones de lluvia, cumplidas con creces en la jornada del sábado y felizmente descartadas en la de hoy domingo, han podido celebrarse con relativa normalidad y han permitido a vecinos y visitantes disfrutar de la gastronomía, la artesanía, las tradiciones y diferentes propuestas para todos los públicos.

La vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que “este fin de semana hemos vuelto a comprobar cómo nuestras ferias son un punto de encuentro en torno a nuestros productos, nuestras tradiciones y nuestros pueblos”.

En este sentido, ha señalado que “la Caravana de Alimentos de Segovia nos permite acompañar estas celebraciones y acercar a vecinos y visitantes el trabajo de nuestros productores, que son quienes hacen posible que la gastronomía segoviana siga creciendo y manteniendo su identidad”.

La primera parada del fin de semana tuvo lugar ayer en Labajos, con motivo de la VIII Feria del Garbanzo, que convirtió la plaza de la Constitución en un escaparate de productos agroalimentarios y artesanía.

La jornada contó con la participación de 14 socios de Alimentos de Segovia: Bendito Nanno, Bodegas Maeste, Crema y Chocolate, Espirulina Valsaín, El Celemín de Labajos, La Cruz de Hierro, Las Dos Antiguas, Miel Entrehoces, Monasterio de la Inmaculada Concepción, Moncedillo, Quesería de Sacramenia, Valmenia, Teo Tomates de Martín Muñoz y Las Manitas de Sacramenia.

La programación, que hizo frente a las tormentas como pudo, incluyó la tradicional degustación de tapas elaboradas con garbanzos, la entrega del Garbanzo de Oro a Irene Villa y al grupo Mago de Öz y una comida popular con un cocido elaborado con garbanzo de Labajos.

La jornada continuó durante la tarde con diferentes actividades y propuestas musicales. La Caravana contó, además, con un fotomatón temático dedicado al garbanzo, mientras que Bendito Nanno elaboró para la ocasión un helado especial inspirado en este producto, incorporando así una propuesta innovadora a una feria estrechamente vinculada a la tradición gastronómica de la localidad.

En palabras de Rodríguez, “Labajos ha vuelto a poner en valor un producto que forma parte de su identidad y que tiene detrás el trabajo de agricultores, productores y vecinos. Es precisamente esa combinación de tradición, territorio e innovación la que queremos seguir apoyando desde la Diputación”.

Abades toma el relevo

Este domingo, la Caravana se ha trasladado hasta Abades, donde la plaza de la Iglesia ha acogido la V Feria de la Hojuela y el Florón.

La cita ha permitido reivindicar dos de los dulces más tradicionales de la localidad y ha reunido a once socios de Alimentos de Segovia: Bendito Nanno, Bodegas Maeste, Crema y Chocolate, El Rincón de la Gloria, Espirulina Valsaín, HUMA Ahumados, La Fragua Gastronomía, Las Dos Antiguas, Miel Entrehoces, Moncedillo y Quesería de Sacramenia.

La jornada ha estado acompañada de diferentes propuestas para todos los públicos, entre ellas animación itinerante, el V Concurso de tortillas, la comida popular, el tradicional juego de la rana y la actuación del grupo de danza Cal y Tomillo, patrocinada por la Diputación de Segovia.

También en Abades la Caravana ha contado con un fotomatón temático, en esta ocasión dedicado a las hojuelas y los florones. Asimismo, Bendito Nanno ha vuelto a crear una elaboración específica para la feria, con un helado de florón que ha permitido reinterpretar uno de los dulces más característicos de la localidad.

La feria ha tenido un marcado carácter solidario, con la venta de bocadillos a beneficio de STOP Accidentes y el sorteo de un reloj de Joyería Larumbe entre las papeletas obtenidas con las compras realizadas durante la jornada.

“Las hojuelas y los florones forman parte de la identidad de Abades y de una tradición que queremos seguir transmitiendo a las nuevas generaciones", ha señalado la diputada, que además es alcaldesa de este municipio.

"Que estos productos estén presentes en una feria como esta, junto a los productores de Alimentos de Segovia y a propuestas que los reinterpretan, demuestra que tradición e innovación pueden ir de la mano", ha concluido.

Con estas dos nuevas citas, la Caravana de Alimentos de Segovia alcanza ya siete paradas en su recorrido de 2026, tras haber pasado por Sangarcía, La Faisanera, Torreiglesias, Martín Muñoz de las Posadas y Valtiendas.

La iniciativa continuará su itinerario por la provincia con la Feria del Ganado de Navafría, el próximo 8 de noviembre, y finalizará el 5 de diciembre con la Feria del Acebo de Prádena.