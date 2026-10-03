Heridos tres jóvenes tras volcar su vehículo en la SG-20 a su paso por Segovia
Una de las víctimas tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial de Segovia
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Tres jóvenes de unos 25 años resultaron heridos este sábado al volcar su turismo en el kilómetro 14 de la ronda SG-20, en Segovia capital.
El suceso se produjo esta madrugada minutos antes de las 06:02 horas, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local de Segovia, de la Policía Nacional y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó dos ambulancias soporte vital básico y una UVI móvil.
En el lugar, el personal médico atendió a dos jóvenes de unos 25 años que fueron dados de alta, y a otro joven que fue trasladado al Complejo Asistencial de Segovia.