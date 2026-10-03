La gran fiesta gastronómica ideal para comer garbanzos este fin de semana: cocido popular, discomóvil y premios a famosos

El mes de octubre arranca en la provincia de Segovia con aroma a tradición, sabor de la tierra y una agenda repleta de planes.

La gastronomía, la artesanía y la identidad segoviana se darán cita este sábado, 3 de octubre, en la localidad de Labajos, que celebra por todo lo alto su esperada VIII Feria del Garbanzo.

Una cita imprescindible para los amantes de los platos de cuchara que se integra dentro de la reconocida Caravana de Alimentos de Segovia y que promete reunir a productores locales y visitantes en una jornada pensada para toda la familia.

El gran objetivo de este encuentro no es otro que seguir ensalzando y posicionando en lo más alto al afamado garbanzo de Labajos, un producto estrella que marca el orgullo agroalimentario de la comarca. La plaza de la Constitución se transformará en un auténtico escaparate del saber hacer local.

En palabras de Meroño, se trata de una oportunidad fundamental para “seguir poniendo el nombre de Labajos y de nuestro garbanzo en el mapa de la provincia”, al tiempo que ha invitado a vecinos y turistas a disfrutar de “una jornada pensada para compartir, degustar nuestros productos y mantener vivas nuestras tradiciones”.

Un programa repleto de actividades

La actividad arrancará a las 11:00 horas con la apertura oficial de la Caravana de Alimentos de Segovia —que contará con la participación de doce socios productores de la provincia— y de la Feria de Artesanía. A lo largo de todo el día, pequeños y mayores podrán disfrutar de experiencias complementarias como paseos en barca por el lago, sesiones de tiro con arco o inmortalizar el día en el photocall oficial de la feria.

El apetito comenzará a abrirse a las 12:30 horas con una degustación de tapas elaboradas con garbanzo, para dar paso a las 13:30 horas a la recepción oficial de autoridades.

Uno de los momentos cumbres y más emotivos de la mañana tendrá lugar a las 14:00 horas, cuando se proceda a la entrega del prestigioso galardón 'Garbanzo de Oro', que en esta octava edición recae en Irene Villa y en el emblemático grupo de rock Mägo de Oz.

A las 14:30 horas llegará el plato fuerte de la jornada: la comida popular con un gran cocido segoviano elaborado, como no podía ser de otra manera, con el legendario garbanzo local.

“Queremos que la gente venga a Labajos y descubra que detrás de nuestro garbanzo hay mucho más: hay agricultores, productores, tradición y un pueblo entero implicado en sacar adelante esta celebración”, ha destacado Meroño, poniendo de relieve el trabajo directo de los productores de la marca agroalimentaria provincial.

La tarde mantendrá la animación viva en las calles. Tras el cierre del espacio de la Caravana a las 16:30 horas, los más pequeños tendrán a su disposición hinchables y karts hasta las 19:00 horas.

El broche de oro musical lo pondrá el directo del mítico grupo Nuevo Mester de Juglaría, seguido de una discomóvil a partir de las 20:30 horas para cerrar la fiesta a lo grande.