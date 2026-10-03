Obras en la piscina infantil municipal del municipio segoviano de Cuéllar Ayuntamiento de Cuéllar

El Ayuntamiento de Cuéllar inicia las obras de reparación del vaso de la piscina infantil municipal

El Ayuntamiento de Cuéllar ha iniciado las obras de reparación del vaso de la piscina infantil municipal, unos trabajos que comenzaron durante la semana del 21 de septiembre y que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

La actuación responde principalmente al problema de desbordamiento y evacuación de agua que viene registrando la piscina infantil.

Se trata de una situación que se agravó durante el pasado verano y que se ha visto acentuada por el episodio continuado de borrascas y fenómenos meteorológicos adversos registrados durante este año.

El proyecto de ampliación y reforma de la piscina infantil municipal aprobado el 13 de mayo de 2026, contempla actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de la instalación.

Ello incluye la reparación y reforma del vaso, la modificación de pendientes, la renovación de revestimientos, la eliminación de elementos obsoletos y la mejora de las condiciones de seguridad y uso.

El propio proyecto recoge el deterioro acumulado de algunos elementos constructivos y los antecedentes de filtraciones.

El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, explica que el Ayuntamiento comenzó a trabajar en la redacción del proyecto y llevó la correspondiente consignación presupuestaria al Pleno del mes de marzo, coincidiendo con la liquidación del presupuesto municipal de 2025.

La modificación presupuestaria permaneció en exposición pública hasta el pasado 8 de mayo, tras lo cual se inició el procedimiento de licitación.

El proyecto contemplaba inicialmente dos actuaciones diferenciadas: la reparación del vaso de la piscina infantil y su ampliación.

Sin embargo, debido a la proximidad de la temporada de verano y a los plazos administrativos necesarios para llevar a cabo la actuación, el Ayuntamiento ha decidido posponer la ampliación y ejecutar de manera prioritaria la intervención necesaria para solucionar el problema de desbordamiento.

De este modo, la reparación del vaso se está ejecutando conforme a la planificación prevista, mientras que la ampliación de la piscina infantil queda pospuesta para una fase posterior.

La tramitación de la actuación ha debido ajustarse a los correspondientes procedimientos y plazos administrativos, después de que la posibilidad de recurrir a la vía de emergencia fuera valorada y descartada por los servicios técnicos y jurídicos municipales.

El proyecto de ampliación y reforma de la piscina infantil cuenta con un presupuesto base de licitación de 105.592,59 euros, IVA incluido, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Cuéllar.

En cuanto a los trabajos que se están ejecutando actualmente, estos se centran principalmente en mejorar la evacuación de las aguas mediante la apertura de una pequeña zanja, con el objetivo de solucionar el problema de desbordamiento que afecta al vaso infantil.

El Ayuntamiento prevé que la actuación pueda estar finalizada dentro del plazo establecido y confía en que las obras permitan disponer de la instalación en condiciones adecuadas de cara a la próxima temporada de piscinas de verano.