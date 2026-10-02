Miguel Ángel de Vicente visita las obras de la carretera que une Añe y Bernardos. Diputación de Segovia

De Vicente destaca los trabajos para "mejorar las posibilidades de movilidad" en el medio rural de Segovia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha acudido a conocer de primera mano el resultado de las obras que la institución impulsa en el territorio, como son las que realiza el Servicio de Vías y Obras.

De Vicente ha estado acompañado por el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, y por el de Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo, durante su visita a la carretera SG-V-3311.

Esta vía une la CL-605 y Bernardos, por Armuña, y aquí la Diputación ha impulsado un proyecto de refuerzo del firme en el tramo entre Carbonero de Ahusín y Añe, de cerca de 2,7 kilómetros de longitud.

El proceso fue iniciado con la limpieza de cunetas y arcenes, para luego realizar el fresado y reposición de zonas agrietadas y el extendido de las capas intermedia y de rodadura.

Finalmente, se acometió la señalización horizontal del eje y los bordes de la calzada, y se recrecieron los arcenes. Las obras fueron adjudicadas a Tecnología Firmes S.A., con un presupuesto de casi 270.000 euros, IVA incluido.

El presidente ha subrayado que, "mientras parece que muchos esfuerzos se dirigen a garantizar y mejorar las condiciones para la conectividad digital, la Diputación no deja de lado la posibilidad de conectarse por vía terrestre, empeñándose en ofrecer las mejores posibilidades de movilidad en nuestro medio rural".

Siguiendo esta línea, ha añadido que "es una de las mejores apuestas que podemos hacer para favorecer a quienes siguen apostando por vivir en nuestros pueblos, de manera que tengan unos servicios, como las carreteras, acordes a nuestros tiempos".

Tras ello, De Vicente ha acudido al Centro de Servicios Sociales La Fuencisla, donde la Diputación ha desarrollado los trabajos en el aparcamiento para los trabajadores, que se han llevado a cabo en dos fases.

La primera fue ejecutada el año pasado, con el acondicionamiento del terreno con una prebase de zahorra. Los áridos y el transporte han conllevado una inversión de más de 18.000 euros, que se han abonado a la empresa Alberto Gil.

La disposición de los mismos ha sido obra del Servicio de Vías y Obras de la Diputación. La segunda fase se ha llevado a cabo este año, con la urbanización del terreno de la mano de Obras Segovia, por un importe de casi 13.500 euros, y el pavimentado y señalización a cargo de Padecasa, por más de 36.800 euros.

El aparcamiento, con capacidad para 30 plazas, ha recibido de esta manera una inversión cercana a los 69.000 euros por parte de la institución provincial de Segovia.

Miguel Ángel de Vicente -que mantiene reservadas las competencias del Área de Asuntos Sociales- ha subrayado que la finca de Quitapesares "sigue creciendo y transformándose en un espacio compartido, dinámico y lleno de vida. Al CSS La Fuencisla, con toda la vida cotidiana que se genera en torno a las personas que viven y trabajan en el Centro, se suman ahora el CEAS de San Ildefonso y el SPEIS, incorporando nuevos equipos, nuevas personas y nuevas oportunidades de encuentro".

En esa línea, el nuevo aparcamiento "acompaña este crecimiento y responde a las nuevas necesidades de la finca. Porque crecer también significa conectar espacios, facilitar el día a día y hacer que cada vez haya más movimiento, más encuentros y más vida. Una finca que crece, se conecta y se llena de vida".