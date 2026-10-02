Cuatro heridos en una colisión múltiple en Chañe: un hombre tuvo que ser excarcelado tras quedar atrapado

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente ocurrido este viernes en el kilómetro 10 de la SG-333, en el término municipal de Chañe (Segovia).

El 112 recibió varias llamadas a las 7:50 horas donde alertaban que cuatro turismos habían colisionado y había un hombre atrapado por las piernas en uno de los coches.

Desde el Servicio de Emergencias se dio aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación de Segovia y de la Diputación de Valladolid.

Además, se envió una Unidad Enfermerizada de Emergencias, dos ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Cuéllar y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, se excarceló a un hombre, que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid.

Asimismo, se han atendido y trasladado a dos hombres de unos 30 años, y una mujer de unos 55, en ambulancias de soporte vital básico al centro hospitalario.