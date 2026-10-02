Cuatro heridos en una colisión múltiple en Chañe: un hombre tuvo que ser excarcelado tras quedar atrapado
El excarcelado ha sido trasladado en helicóptero al hospital Río Hortega de Valladolid, donde también acudieron otros dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 55.
Más información: Herido el conductor de un patinete tras una colisión con una bicicleta en la avenida de Zamora de Valladolid
Cuatro personas han resultado heridas en un accidente ocurrido este viernes en el kilómetro 10 de la SG-333, en el término municipal de Chañe (Segovia).
El 112 recibió varias llamadas a las 7:50 horas donde alertaban que cuatro turismos habían colisionado y había un hombre atrapado por las piernas en uno de los coches.
Desde el Servicio de Emergencias se dio aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación de Segovia y de la Diputación de Valladolid.
Además, se envió una Unidad Enfermerizada de Emergencias, dos ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Cuéllar y un helicóptero medicalizado.
En el lugar, se excarceló a un hombre, que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid.
Asimismo, se han atendido y trasladado a dos hombres de unos 30 años, y una mujer de unos 55, en ambulancias de soporte vital básico al centro hospitalario.