El presidente, Miguel Ángel de Vicente, ha encabezado el acto que se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Palacio Provincial Cedida

Diecisiete mujeres y un hombre se incorporan como auxiliares a las residencias de la Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia ha incorporado este jueves a dieciocho nuevos funcionarios de carrera que desarrollarán su labor como auxiliares de personas en situación de dependencia en los centros residenciales de la institución provincial.

Son diecisiete mujeres y un hombre que han tomado posesión de sus plazas en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Provincial.

El acto ha estado presidido por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, acompañado por el diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez; la jefa de servicio de Asuntos Sociales, Mar Martínez; la secretaria general de la Corporación, Lourdes Merino, y el jefe de servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel del Barrio.

Durante su intervención, De Vicente ha querido poner el foco en la dimensión humana del trabajo que ahora comienzan los nuevos empleados públicos.

“Empezáis un libro por escribir, lleno de historias de vidas que conoceréis y de las que vais a formar parte, con cuidados que impactarán directamente en esas personas”, les ha señalado.

El presidente también les ha advertido de que esa relación será de ida y vuelta y que, en el día a día, ellos también se verán afectados por las experiencias de las personas a las que atiendan.

“También al revés”, ha apuntado, porque “en ocasiones encontraréis respuestas con historias que conecten con la vuestra propia y tendréis que manejar las emociones”.

Los nuevos auxiliares se incorporan así a unos centros en los que, según ha destacado De Vicente, encontrarán el respaldo del resto de profesionales.

“Os esperan con los brazos abiertos, también el resto de profesionales que desarrollan su labor allí”, ha asegurado.

El presidente los ha animado además a aprovechar el contacto directo con los residentes en un momento en el que, a su juicio, las relaciones personales están cada vez más condicionadas por la tecnología.

Les ha invitado a “aprovechar esta oportunidad de conectar con lo importante, con la interacción directa en una sociedad en la que el contacto interpersonal cada vez se ciñe más a poner una pantalla de por medio”.

Cuidado y acompañamiento

De Vicente ha situado el cuidado y el acompañamiento como los dos pilares sobre los que deberá asentarse la labor de los nuevos funcionarios. El primero, ha explicado, está relacionado con “la atención a las necesidades básicas de la persona”, mientras que el segundo tiene que ver con el esfuerzo por atender también sus inquietudes.

En este sentido, ha reivindicado el modelo de atención centrada en la persona por el que apuesta la Diputación de Segovia en sus centros residenciales y asistenciales.

Un modelo que, según ha señalado, ha contribuido a situar estos recursos entre “los más valorados en nuestra provincia y también más allá”.

De Vicente ha defendido que este sistema ha convertido a los centros de la institución provincial en “referente en Castilla y León, así como a nivel nacional e internacional”.

La incorporación de estos dieciocho trabajadores forma parte del proceso de renovación de la plantilla de la Diputación a medida que se producen vacantes, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios que la institución presta en la provincia.

Al finalizar su intervención, el presidente ha dado la bienvenida a los nuevos funcionarios a la institución provincial con una última metáfora: “Bienvenidos a este barco, en el que seguiremos con el timón fuerte para llevarlo a buen puerto”.