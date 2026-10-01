Ángel ocultó durante más de un año el cadáver de su padre para cobrar la pensión: "El chico ni estudiaba ni trabajaba"

En Torrecaballeros (Segovia) la normalidad se abre paso poco a poco mientras se recupera del sobresalto de los últimos días. El pasado 17 de septiembre, la Guardia Civil hacía acto de presencia en la localidad ante la expectación de los vecinos y la incredulidad de estos.

Poco después se conocían los motivos. Ángel, uno de sus vecinos, de 25 años, había sido detenido tras mantener durante más de un año el cadáver de su padre, de mismo nombre y 71 años, oculto en un armario de su domicilio en la calle Los Fresnos.

Según las fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León, fue el propio joven quien terminó acudiendo hasta dependencias de la Guardia Civil para confesar los hechos varios meses después.

El objetivo de la ocultación, según manifestó a los propios agentes, era para poder seguir cobrando la pensión de su padre, que estaba jubilado. Ángel ni estudiaba ni trabajaba, tal y como han trasladado las fuentes de la localidad consultadas por este periódico, por lo que era esta prestación su única fuente económica para subsistir.

Aunque el cuerpo sin vida del padre está todavía siendo analizado por el anatómico forense, pudiendo tardar la autopsia hasta dos meses en arrojar los resultados, los primeros indicios de la investigación apuntan a una muerte natural del progenitor.

En vez de notificarla, Ángel decidió ocultar el cadáver de su padre en un armario. Así estuvo conviviendo con el mismo durante por lo menos el último año, hasta que decidió comunicarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin vínculos sociales

Ni Ángel ni su padre eran personas que estuvieran muy vinculadas a la vida social en esta localidad de algo más de 1.500 habitantes, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Segovia.

Según trasladan desde el municipio, no mantenían ningún tipo de unión familiar o social en el pueblo, más allá de ellos dos que residían allí.

"No tenían ningún arraigo aquí, por lo tanto no se movían en los círculos sociales del municipio", inciden las fuentes consultadas por este diario.

Esta circunstancia provocó que ninguno de los vecinos levantase sospechas sobre que algo podría haber sucedido. Aunque el padre sí que se dejaba ver en alguna ocasión, el joven apenas era visto por las calles.

Además, "a veces se iban fuera del municipio", por lo que había quienes pensaban que ni Ángel ni su padre se encontraban en estos últimos meses en Torrecaballeros.

Lo que nadie se imaginaba es que el joven fuera capaz de haber estado conviviendo con su padre fallecido en el mismo domicilio durante más de un año.

A prisión

Una vez que Ángel puso en conocimiento de la Guardia Civil los hechos, los agentes se personaron en el inmueble de la calle Los Fresnos para comprobar que lo manifestado era cierto.

En el momento que comprobaron que, efectivamente, allí se encontraba el cuerpo sin vida del padre dentro de un armario de la vivienda, procedieron a detener al joven por un presunto delito de ocultación del paradero de un cadáver.

Tras ello fue trasladado a dependencias policiales y poco después fue puesto a disposición judicial, mientras que la investigación sigue su curso para tratar de esclarecer los hechos.

Fue la autoridad judicial la que decretó el ingreso en prisión provisional del joven, circunstancia en la que se encuentra todavía mientras está a la espera de ser juzgado.

Aunque todavía es un extremo que trata de confirmarse mediante la pertinente investigación, fue el propio Ángel quien confesó a los agentes que había escondido presuntamente el cuerpo sin vida de su padre para continuar cobrando la pensión de este.

El alcalde de Torrecaballeros, Rubén García (PSOE), asegura que no ha habido más novedades al respecto sobre este caso, dos semanas después de que saltase a las noticias.

Aunque reconoce que hubo un "shock inicial" entre los vecinos por lo llamativo del caso, asegura que en el pueblo "hay tranquilidad y no hay preocupación".

De la misma manera, ha querido hacer, en declaraciones, un llamamiento a tener "absoluto respeto" a las actuaciones judiciales y pide mantener la cautela mientras se dilucidan las cuestiones de la investigación.

Mientras tanto, esta pequeña localidad segoviana se recompone de este nuevo suceso, que ha vuelto a colocar a Torrecaballeros en las portadas de los principales medios de comunicación de este país.