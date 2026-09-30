Miguel Ángel Barbero en el acto de 2016 en el que fue condecorado. La 8 Segovia

Miguel Ángel Barbero, el jefe antidroga de la Guardia Civil de Segovia que vuelve a la cárcel 10 años después por narcotráfico

El jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, Miguel Ángel Barbero, está de nuevo sobre el punto de mira por una trama criminal vinculada al narcotráfico.

Y es que el jefe antidroga del Instituto Armado en Segovia ya fue detenido hace nueve años en una investigación de características similares, aunque en aquella ocasión se decretó el sobreseimiento de las diligencias y, por ello, absuelto de la causa.

Barbero, que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, ya fue detenido en 2017 después de que le relacionaran con el narcotráfico, siendo investigado por diversos presuntos delitos como el de tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia.

En esta segunda ocasión, la operación liderada desde Madrid, en concreto la unidad de Asuntos Internos, investiga los presuntos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño para la salud, agravado por su condición de funcionario público, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, además de pertenencia a banda criminal.

El jefe antidroga y contra la organización criminal llegó a pasar alrededor de dos meses en prisión provisional por los hechos por los que fue investigado, aunque estos finalmente no quedaron probados ante el juez y este decretó el sobreseimiento de las actuaciones.

Fue en julio de 2018 cuando Barbero recibió la noticia sobre el sobreseimiento y finalmente se reincorporó a su puesto como jefe del EDOA, donde ha continuado dirigiendo las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia segoviana.

Fruto de esa primera ocasión y al haber quedado sin cargos en la causa, Barbero, que fue condecorado en 2016 durante la festividad del Pilar, llegó incluso a reclamar una indemnización por los casi dos meses que pasó en prisión provisional en centros penitenciarios de Valencia.

La queja de entonces de Barbero fue directamente dirigida al Ministerio del Interior, al líder de Asuntos Internos de la Guardia Civil y al director general del cuerpo en aquel momento.

De nuevo bajo la lupa

La Sección de Instrucción n.º5 del Tribunal de Instancia de Segovia, con su titular al frente, es la encargada de instruir las diligencias actuales contra el jefe antidroga de la Guardia Civil en la provincia.

Los hechos han explotado a lo largo de esta semana, cuando se ha conocido que Barbero ha sido otra vez detenido en circunstancias similares en las que fue arrestado en 2017.

Las detenciones se produjeron el pasado domingo, 27 de septiembre, dentro de la investigación que está siendo desarrollada por los servicios centrales de la Guardia Civil en Madrid.

Las otras tres personas que han sido detenidas junto al responsable del EDOA, según las fuentes consultadas por este periódico, serían ajenas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al resto de los presuntos implicados en la trama se les está investigando por los supuestos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño para la salud, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en abril de 2026 y se ha dado a conocer una vez Barbero y las otras personas han sido detenidas durante la fase de explotación de la operación.