La Diputación de Segovia prepara la Navidad con las convocatorias de subvenciones para dos programas culturales

El Servicio de Cultura de la Diputación no cesa en su actividad y ya prepara la oferta cultural en los pueblos para el periodo navideño, durante el cual, en los últimos años se han consolidado programas promovidos desde la institución provincial como ‘Vive la magia. Segovia, provincia mágica’ o ‘Cantos para el Adviento y la Navidad’.

Por ello, y para su correcto desarrollo, la institución provincial publicó el lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sendas convocatorias de ayudas a ayuntamientos, mediante las cuales éstos podrán contar con un pequeño respaldo económico para hacer efectivas las contrataciones de artistas y agrupaciones.

Con 30.000 euros de presupuesto consignado para cada una de estas iniciativas, está previsto que las ayudas máximas a conceder sean de 1.052 para ‘Vive la magia’ y de 1.360 euros para los conciertos navideños, siendo necesario que las solicitudes sean presentadas a través de la Sede Electrónica antes del 23 de octubre en ambos casos.

No obstante, antes de solicitar la subvención, los ayuntamientos deberán haber contratado la actuación, para lo que disponen de sendos catálogos de magos y agrupaciones corales en la página web de la Diputación (https://www.dipsegovia.es/la-institucion/servicios/cultura/programas-culturales).

Será una vez acordada con los artistas la fecha de la actuación, cuando puedan proceder a su solicitud de subvención, rellenando en su totalidad el formulario de la Sede Electrónica.

Por medio de estas convocatorias, la Diputación pretende contribuir a que, en una época señalada como la Navidad, en la que muchos habitantes de los pueblos segovianos reciben a sus allegados para pasar unos días en familia, las propuestas culturales intergeneracionales puedan llenar el calendario de estos municipios, permitiendo a sus vecinos aprovechar el tiempo y disfrutar de la compañía.

No en vano, según establecen las bases de estas convocatorias, disponibles también en su totalidad en la web de la institución provincial, las actuaciones deberán tener lugar entre el 11 de diciembre y el 6 de enero en el caso de ‘Vive la magia’ y entre el 18 de diciembre y el 6 de enero en los ‘Cantos para el Adviento y la Navidad’.