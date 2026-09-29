Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el responsable del Equipo Antidroga de la Guardia Civil de Segovia

La Sección de Instrucción (Plaza 5) del Tribunal de Instancia de Segovia ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, como han informado fuentes jurídicas.

Todo después de que fuera detenido, junto a otras tres personas, en una operación del instituto armado que estaba relacionada con el tráfico de estupefacientes, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

Las mismas fuentes señalan que las cuatro detenciones tuvieron lugar el pasado domingo dentro de una investigación dirigida por los servicios centrales de la Guardia Civil que culminaron con las detenciones en Segovia.

Entre los arrestados, como apuntan desde la Subdelegación del Gobierno en Segovia, se encuentra el responsable del Equipo Antidroga de la Guardia Civil en Segovia.

Los otros tres detenidos no pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, además, no se esperan nuevas detenciones en el marco de esta investigación.

Según fuentes jurídicas, para los cuatro detenidos se ha impuesto el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El responsable del Equipo Antidroga está siendo investigado por un presunto delito de tráfico de drogas que causan grave daño para la salud, agravado por su condición de funcionario público, otro presunto delito de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y un último presunto delito de pertenencia a grupo criminal, informan fuentes jurídicas.

El resto está siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño para la salud, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El Tribunal, en coordinación con Asuntos Internos de la Guardia Civil, inició la investigación de esta causa en abril de 2026.