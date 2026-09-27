El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente en una visita a los pueblos de la provincia. Diputación de Segovia.

Ya es oficial: los pueblos de Segovia de menos de 1.000 habitantes ya pueden optar a las ayudas de la Diputación

Arreglar un bache en la calle principal, cambiar las tuberías viejas del agua o poner a punto las farolas del pueblo deja de ser una pesadilla financiera para las pequeñas alcaldías de Segovia.

La Diputación Provincial ha activado el reloj para que los municipios de mil o menos habitantes puedan solicitar los fondos del plan de Cohesión Territorial.

Tras renovar el acuerdo con la Junta de Castilla y León, el Boletín Oficial de la Provincia ha otorgado la conformidad al reparto que inyectará algo más de 1,5 millones de euros directamente en el corazón del medio rural segoviano, dentro del montante global de 1,76 millones destinado al conjunto de la provincia.

Para que las cuentas cuadren en las arcas municipales, el dinero se mueve mediante un encaje a tres bandas: la Junta pone el 34 % de la factura, mientras que la Diputación y los propios ayuntamientos aportan un 33 % cada uno.

Mediante esta alianza, la institución provincial desembolsará de su propio bolsillo más de 751.000 euros para evitar que los pueblos más modestos se queden atrás en servicios básicos.

Las cuantías están pensadas a la medida de cada localidad, abarcando desde los casi 7.000 euros que llegarán a rincones como Aldealcorvo hasta los cerca de 38.000 euros destinados a municipios algo mayores como Santa María la Real de Nieva.

El margen de maniobra para los alcaldes es amplio, ya que la subvención servirá para acometer desde el reasfaltado de travesías y la renovación de redes de abastecimiento hasta el vallado de parques o la modernización del alumbrado público.

Los regidores tienen de plazo hasta el próximo 30 de octubre para presentar sus proyectos a través de la web de la Diputación, con la ventaja añadida de que el plan cubre tanto las obras realizadas desde el pasado 23 de abril como las que se ejecuten hasta el 30 de noviembre de 2027.