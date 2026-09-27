Choca contra una vaca con su coche en un pueblo de la provincia de Segovia: herido un joven de 25 años

Un volantazo y la silueta gigantesca de una vaca irrumpiendo en mitad del asfalto cuando apenas despuntaba el día. Eso fue con lo que se topó este domingo un joven conductor de 25 años en las carreteras segovianas.

El brutal encontronazo con el animal desató el pánico en el kilómetro 2 de la carretera provincial SG-V-2366, a su paso por la localidad de Pelayos del Arroyo, dejando al vehículo destrozado tras el choque contra la res descarriada.

El teléfono de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León sonó a las 07:16 horas con una llamada de auxilio que alertaba de lo ocurrido.

El peligro era evidente: un turismo accidentado en plena calzada y su único ocupante aturdido y herido por la fuerza de la colisión.

La sala de operaciones movilizó a contrarreloj a patrullas de la Guardia Civil de Tráfico para acordonar la zona y prevenir males mayores con el tráfico matutino, además de activar a los equipos sanitarios de Emergencias del Sacyl.

Al llegar al lugar del siniestro, los sanitarios auxiliaron al muchacho, que presentaba diversos golpes y lesiones de consideración centradas en las manos y las piernas a consecuencia del violento impacto.

Tras ser estabilizado, la ambulancia lo trasladó al Complejo Asistencial de Segovia.