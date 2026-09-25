DIRECTO | El incendio forestal de Tejadilla baja a nivel 0
Sigue en directo el incendio declarado en Tejadilla este viernes, 25 de septiembre.
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A nivel 0
Pasadas las 18:40 horas de la tarde se ha informado de que la Junta ha bajado a nivel 0 dicho incendio, al desaparecer las causas que motivaron la declaración del mismo.
Ya no hay riesgo para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal.
El incendio puede ser controlado con los medios de extinción previstos en el Plan Infocal de la Comunidad.
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18 medios intentan controlar el fuego
La Junta de Castilla y León ha decretado el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio forestal originado este viernes, 25 de septiembre, en el término municipal de Ventosilla y Tejadilla, en la localidad segoviana de Tejadilla.
El fuego se ha originado a las 14:07 horas tras el corte de una línea eléctrica de alta tensión.
Ha sido declarado de nivel 1 de Índice de Gravedad debido a la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo y porque pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.
Trabajan 18 medios para intentar controlarlo. Entre los que se encuentran cuatro agentes medioambientales, cuatro helicópteros, tres autobombas, tres cuadrillas helitransportadas y un bulldozer.