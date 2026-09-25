DIRECTO | El incendio forestal de Tejadilla baja a nivel 0

Pasadas las 18:40 horas de la tarde se ha informado de que la Junta ha bajado a nivel 0 dicho incendio, al desaparecer las causas que motivaron la declaración del mismo.

Ya no hay riesgo para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal.

El incendio puede ser controlado con los medios de extinción previstos en el Plan Infocal de la Comunidad.