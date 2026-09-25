Firma del convenio entre la Diputación de Segovia y Animal Data Analytics. Fotografía: Diputación de Segovia.

El Centro de Transferencia del Conocimiento ligado al sector cárnico apuesta por la digitalización y la sostenibilidad

La Diputación de Segovia sigue dando pasos hacia el establecimiento del Centro de Transferencia del Conocimiento ligado al sector cárnico.

Un avance que no deja de lado el plano digital. De ahí la adjudicación a Animal Data Analytics de la dirección estratégica de la iniciativa como vía de impulso a la digitalización y la sostenibilidad.

Por ello, este viernes, 25 de septiembre, se ha llevado a cabo la rúbrica del contrato, protagonizada por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y el CEO de la adjudicataria, Carlos Piñeiro.

Un acto en el que han estado presentes también la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso y el diputado de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral.

Esa empresa especializada pasa a tener encomendada la dirección, coordinación e implantación del hub de innovación y digitalización avanzada (Blockchain/IoT) del sector cárnico.

Una de las pretensiones es fomentar el empleo especializado, a través de una oficina de apoyo y de la mentoría a profesionales contratados como talento en las empresas locales del sector.

Los cálculos apuntan que veintiséis empresas podrían ser beneficiarias, dentro de la cadena de valor del sector cárnico en la provincia, en subsectores como el porcino, el ovino, el bovino y el avícola.

Esta adjudicación cuenta con un presupuesto de 850.000 euros -IVA incluido- y con un plazo de ejecución de 24 meses distribuidos entre 2026 y 2028. Cabe recordar que el CTC se desarrolla al amparo del Plan de Fomento Territorial dispuesto para la provincia por la Junta de Castilla y León.

El contrato firmado define objetivos para lograr a partir de la transferencia real de tecnología desde las universidades e institutos de investigación hacia el tejido empresarial.

Por ejemplo, la trazabilidad total o el desarrollo de paquetes tecnológicos, con la creación de un catálogo de soluciones con protocolo técnico, hardware recomendado, software y un análisis de retorno de la inversión accesible para pymes.

Ese software e infraestructuras desarrollados a medida serán de propiedad exclusiva de la Diputación de Segovia y se publicarán como código abierto.

Además, para asegurar la viabilidad futura, se prevé entregar un Plan de Sostenibilidad para convertir al CTC en un centro tecnológico permanente y autosuficiente, con el objetivo de que los ingresos privados financien la totalidad de sus costes operativos en cuatro años.

Investigación aplicada

Esta adjudicación para impulsar la digitalización contempla el desarrollo de soluciones científicas basadas en proyectos universitarios.

De ellos se podrá beneficiar la nutrición de precisión, con ensayos y sensores en silos, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la carga contaminante de los purines. También se contemplará el diseño de envases libres de plásticos, así como protocolos técnicos orientados a eliminar aditivos químicos de conservación en la carne.

Y aparece la posibilidad de propiciar proyectos piloto para transformar residuos animales en biofertilizantes o energía limpia, incorporando sensores e inteligencia artificial para la detección temprana de riesgos sanitarios. Por otro lado, se plantea que la trazabilidad dinámica llegue directamente a la hostelería, de modo que los restaurantes segovianos puedan volcar la huella digital del producto (origen, bienestar animal y sostenibilidad) directamente en sus cartas y menús digitales, mediante códigos QR dinámicos.

Entre las potencialidades que debe aportar este desarrollo digital está la posibilidad de que las empresas rastreen y retiren lotes afectados, ante cualquier alerta sanitaria, evitando así el desperdicio masivo de alimentos.

También aparece la unión del impulso de la Diputación y de la Junta de Castilla y León, con el apoyo de los sectores económicos a través de la Federación Empresarial Segoviana (FES) y de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia y del conocimiento y el talento que engloban la Universidad de Valladolid (UVa) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Al mismo tiempo, la plataforma web final funcionará como un marketplace público, donde cualquier pyme cárnica de la provincia que no esté entre las veintiséis iniciales pueda consultar los resultados de los ensayos y también implementar las soluciones desarrolladas.

Y para captar perfiles profesionales de alto valor en la provincia, está previsto realizar doscientas horas de formación técnica y dos hackathons sectoriales, que son eventos intensivos y colaborativos en los que equipos multidisciplinares compiten contrarreloj para crear un prototipo funcional que resuelva un reto técnico o social.