La Diputación de Segovia destina un millón de euros más a las residencias y al servicio de bomberos por la inflación

La Diputación de Segovia tendrá un millón de euros más para afrontar el incremento del coste de los carburantes, los alimentos y los suministros energéticos en las residencias de mayores y en el Servicio Provincial de Incendios (SPEIS).

El Pleno de la institución provincial aprobó este jueves una modificación presupuestaria financiada con los remanentes de Tesorería.

La medida generó debate entre el equipo de Gobierno y la oposición. La portavoz de IU, Ana Peñalosa, cuestionó que el presupuesto aprobado inicialmente esté funcionando como “una hoja de ruta”.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, defendió la modificación y aseguró que la institución seguirá aumentando las partidas de combustible, alimentación o ayuda a domicilio cuando sea necesario.

Durante el debate, De Vicente atribuyó el encarecimiento de los productos energéticos y de los alimentos a las políticas del Gobierno central. La oposición cuestionó este planteamiento y reclamó una mayor planificación presupuestaria.

El Pleno también conoció el informe de Intervención correspondiente al segundo trimestre del año.

Según los datos presentados, la Diputación mantiene un periodo medio de pago a proveedores de 8,49 días, con pagos por un importe cercano a los 9,5 millones de euros.

El equipo de Gobierno destacó que estos registros se mantienen en el tiempo y los vinculó al trabajo de los servicios técnicos de la institución.

Solo una de las cinco mociones sale adelante

La parte más política de la sesión llegó con las cinco mociones presentadas por los grupos y diputados de la oposición.

Solo una salió adelante: la presentada por el diputado de Vox, Pedro Varela, sobre la defensa de Ceuta y Melilla y de la soberanía e integridad territorial de España.

La iniciativa contó con los votos favorables del PP y del diputado no adscrito José Antonio Mateo. El grupo popular condicionó su respaldo a introducir una modificación en el punto relativo al cierre de fronteras.

Varela defendió que la situación de Ceuta debe abordarse en términos de defensa de la soberanía española. El portavoz del PP, José María Bravo, respaldó esta posición y calificó la situación de “invasión gestada y planificada”.

Desde la oposición se cuestionó el planteamiento. Ana Peñalosa calificó la moción de “hipócrita”, mientras que el socialista Daniel Bravo aseguró que su grupo no comparte “el relato del miedo para sacar rédito político”.

El diputado no adscrito David Gutiérrez propuso sustituir la moción por una declaración institucional, aunque la iniciativa no prosperó.

Rechazo a las ayudas para los albergues del Camino de Santiago

La segunda moción, presentada por José Antonio Mateo, planteaba crear una línea de ayudas para que los ayuntamientos pudieran adquirir y renovar mobiliario y equipamiento de los albergues del Camino de Santiago en la provincia.

La propuesta recibió el apoyo de IU, Vox y David Gutiérrez, pero fue rechazada por el PP. El PSOE optó por la abstención. El diputado de Turismo, Javier Figueredo, justificó la posición de su grupo por la falta de concreción de la iniciativa y defendió que antes de crear una ayuda hay que analizar las necesidades existentes.

Sin plantas potabilizadoras móviles

Tampoco salió adelante la propuesta de David Gutiérrez para adquirir plantas potabilizadoras móviles que puedan utilizarse en situaciones de emergencia.

La iniciativa recibió el respaldo de IU, PSOE y José Antonio Mateo, después de que Gutiérrez aceptara una enmienda socialista. Vox se abstuvo y el PP votó en contra.

Figueredo defendió que la Diputación ya actúa cuando aparecen problemas concretos de abastecimiento, como ocurrió este año en Torrecilla del Pinar y San Cristóbal de la Vega. El diputado popular calificó la propuesta de «oportunista» y reclamó unidad para afrontar los problemas relacionados con el agua en la provincia.

La red de acompañamiento digital para mayores tampoco prospera

Ana Peñalosa planteó también crear una Red Provincial de Acompañamiento Digital para las Personas Mayores. La propuesta contó con el respaldo del PSOE y de los dos diputados no adscritos, pero no consiguió salir adelante.

Miguel Ángel de Vicente, que tiene atribuidas las competencias de Asuntos Sociales, defendió que la Diputación ya desarrolla programas de digitalización y acompañamiento para mayores y recordó que estas actuaciones se llevan a cabo desde hace años.

El Pleno rechaza ayudas al transporte para actividades de ocio

La última moción, presentada por el PSOE, proponía crear una línea de subvenciones para facilitar el transporte colectivo de vecinos que quieran acudir a actividades culturales, deportivas y de ocio.

Solo IU apoyó la iniciativa. Vox se abstuvo y el PP y los diputados no adscritos votaron en contra.

El portavoz popular, José María Bravo, argumentó que la Diputación ya aprueba “prácticamente el 100%” de las solicitudes de transporte que recibe y advirtió de que establecer unas bases específicas podría dejar fuera determinadas situaciones.

El presidente de la institución defendió mantener el actual sistema y aseguró que la Diputación asume el posible coste político de esa decisión con el objetivo de seguir facilitando el transporte a los vecinos de la provincia.