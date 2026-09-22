Fotografía de la presentación de toda la progrmación que la Diputación de Segovia llevará a Naturcyl. Fotografía: Diputación de Segovia.

Artesanía, tradición y gastronomía: la Diputación de Segovia exhibe todo su encanto y potencial en Naturcyl

La Diputación de Segovia va a ofrecer una completa agenda de artesanía, tradición y gastronomía en la Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl 2026.

Se trata de una cita que se va a celebrar del 25 al 27 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso bajo el lema ‘Territorios vivos, el mundo rural como guardián de la naturaleza’.

El objetivo principal en esta muestra que está impulsada por la Junta de Castilla y León, pasa por promocionar los recursos naturales y culturales de la provincia de Segovia, que se posiciona como destino de naturaleza y ecoturismo.

La institución provincial, a través de su órgano autónomo de turismo, exhibirá el potencial del territorio mediante un modelo turístico sostenible, desestacionalizado y vertebrador del medio rural.

‘Turismo de la provincia de Segovia’ estará presente en el recinto ferial de NaturCyL con un espacio expositivo de 27 metros cuadrados, compartido con la marca promocional ‘Alimentos de Segovia’. Además, promueve la participación de los Grupos de Acción Local (GAL) y los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT) de la provincia, aportando el 50 por ciento del coste del expositor de estos grupos en la muestra.

Este año los participantes son: GAL Segovia Sur, CIT Campiña Segoviana, CIT El Espinar y CIT Ecoturismo Nordeste de Segovia. El diputado de Turismo, Javier Figueredo, y la diputada de Promoción y Desarrollo Sostenible, Magdalena Rodríguez, acompañados de varios representantes de los CIT y GAL invitados, han presentado esta mañana en rueda de prensa la programación de actividades previstas en estos tres días de feria en el expositor de la provincia de Segovia.

“La celebración de Naturcyl en el Real Sitio de San Ildefonso constituye una oportunidad estratégica para la provincia de Segovia. Este territorio reúne recursos naturales, paisajísticos, culturales y rurales capaces de sostener una oferta turística de Segovia más allá de sus iconos patrimoniales más conocidos”, ha afirmado Figueredo.

Ha añadido que “se da visibilidad a su naturaleza, sus pueblos, sus espacios protegidos, sus productos locales y sus empresas de turismo rural y activo. Esta diversificación es especialmente oportuna para favorecer la desestacionalización, distribuir visitantes por el territorio provincial y generar oportunidades económicas en municipios rurales”.

La Diputación ofrecerá una cuidada selección de talleres prácticos y demostraciones que ponen en valor el patrimonio etnológico y artesanal segoviano.

El etnógrafo e investigador de la Fundación Joaquín Díaz, Carlos Porro, impartirá dos talleres.

El primero sobre técnicas tradicionales para elaborar cintillas y ataderos con los que antiguamente se cogían las cinturas de los mandiles, faltriqueras o de los manteos del traje popular segoviano. Se ofrece la posibilidad de participar tanto el viernes como el sábado, de 11 a 14 horas.

El segundo taller, sobre el baile popular segoviano, que tratará el baile de rueda y la jota como elementos más arcaicos del folclore de baile con los estilos personales de cada comarca, se realizará el viernes, de 16,30 a 19,30 horas.

Por su parte, la Asociación Multilabores ‘El Acueducto’ realizará el sábado, de 16,30 a 19,30 horas, una demostración de encaje de bolillos. Este arte textil consiste en entrecruzar y trenzar hilos enrollados en pequeñas bobinas de madera llamadas bolillos.

El diseño se guía mediante un patrón de alfileres clavados sobre una almohadilla firme llamada mundillo. Y el domingo, Trenzando Memorias impartirá un taller de sombreras de paja de centeno, una artesanía que atraviesa un momento crítico en el que se está abandonando su práctica y olvidando su técnica. Se desarrollará de 11 a 14 horas.

El colectivo Trenzando Memorias, formado por mujeres de San Pedro de Gaíllos, se esfuerza en recuperar, mantener y transmitir estos saberes. La participación en estos talleres es gratuita y todas aquellas personas interesadas en tomar parte en los mismos pueden apuntarse a través de la página web de Naturcyl (www.naturcyl.es).

Alimentos de Segovia

Las actividades de artesanía y cultura popular se complementarán con degustaciones y catas comentadas a cargo de productores amparados bajo el sello de ‘Alimentos de Segovia’.

Así, según explicó Magdalena Rodríguez, el viernes 25, de 14 a 14,30 horas, se ofrecerá una cata de queso a cargo de La Dula de las Mesetas. Y por la tarde, de 19 a 19,30 horas será el momento de los helados artesanos, con Bendito Nanno.

El sábado 26, de 14 a 14,30 horas, habrá una cata de vino en el stand de la Diputación a cargo de Las Dos Antiguas, y de 19 a 19,30 horas, llegan las carnes ahumadas con Huma Ahumados. El domingo concluirán las actividades de la provincia de Segovia en NaturCyL con una cata de la cerveza artesana Veer, de 13 a 13,30 horas.

En palabras de la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, “Alimentos de Segovia representa a la perfección esa forma de entender el territorio que queremos mostrar en Naturcyl: productos vinculados a nuestros pueblos, elaborados por empresas y productores que mantienen vivos nuestros saberes, nuestras tradiciones y nuestra identidad. La gastronomía también es patrimonio y, a través de ella, podemos acercar al visitante la diversidad y la riqueza de nuestra provincia”.

En este sentido, Rodríguez ha añadido que “estar presentes en Naturcyl nos permite mostrar que detrás de cada producto de Alimentos de Segovia hay territorio, personas y una manera de hacer que merece ser conocida y valorada”.

Por eso “hemos querido que las degustaciones y catas sean también protagonistas de nuestra programación, dando voz y visibilidad a nuestros productores y demostrando que naturaleza, turismo, cultura y gastronomía forman parte de un mismo ecosistema rural".

Territorios vivos

En la Feria se debatirá el papel de las personas y comunidades que durante generaciones han habitado, trabajado y modelado muchos paisajes que hoy constituyen patrimonios naturales del territorio: dehesas, pastizales, montes, bosques, humedales, riberas y paisajes agrarios tradicionales que, para los organizadores de Naturcyl son “el resultado de formas de vida, conocimientos y aprovechamientos ligados al territorio”.

Las conferencias y mesas redondas convivirán con un programa de experiencias, rutas, talleres y actividades abiertas al público, entre ellas itinerarios por el entorno del Real Sitio de San Ildefonso y la Sierra de Guadarrama, actividades sobre biodiversidad y polinizadores, y propuestas de educación ambiental para público infantil y familiar.

Y también habrá espacio para los oficios y saberes tradicionales del mundo rural, con propuestas relacionadas con la artesanía, la lana y las fibras naturales, junto a la gastronomía y los productos locales, de los que la provincia de Segovia aportará los ejemplos mencionados.

Desde Naturcyl afirman que un territorio necesita pueblos habitados, actividades económicas compatibles con la naturaleza, conocimiento, cultura y personas capaces de seguir cuidándolo. En este sentido, proponen mirar el ecoturismo desde esa perspectiva, como una herramienta para proteger el patrimonio natural, fortalecer el medio rural y construir territorios con futuro.