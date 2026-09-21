DIRECTO | Estabilizado el incendio de Aldeanueva de la Serrezuela tras alcanzar el nivel 1 de peligrosidad

El operativo INFOCAL ha logrado dar por estabilizado a las 16:43 horas de este lunes, 21 de septiembre, el incendio forestal originado en el término municipal de Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia).

Las llamas, que comenzaron a las 15:36 horas, obligaron a la Junta de Castilla y León a declarar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 16:22 horas dada su evolución inicial.

Las causas que originaron el fuego permanecen bajo investigación por parte de las brigadas de la Consejería de Medio Ambiente.

Desde el inicio de la emergencia se movilizaron un total de 17 medios, incluyendo cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas y un bulldozer que resultaron decisivos para cortar el avance del frente.

En estos momentos, un dispositivo compuesto por 16 medios se mantiene sobre el terreno realizando labores de remate y perimetración en un área que afecta a masa arbolada, matorral, pasto y superficie agrícola.