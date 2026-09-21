El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente y el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega. Diputación de Segovia.

Diputación y empresas de Segovia suman fuerzas del sector cárnico para el nuevo centro del conocimiento

A veces, las grandes ideas corren el riesgo de quedarse en el papel si no cuentan con la voz de quienes se manchan las manos cada día en el campo y en la fábrica.

Por eso, el futuro Centro de Transferencia del Conocimiento (CTC) que impulsa la Diputación de Segovia para dar un salto de gigante en el sector cárnico acaba de conseguir un aliado imprescindible: los propios empresarios de la provincia.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, se ha reunido con el máximo responsable de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega, y su secretaria general, Beatriz Escudero, para certificar que la patronal rema a favor del proyecto.

Tras amarrar el apoyo científico de universidades como la UVa y la UNED, este acuerdo permite aterrizar los estudios teóricos sobre el terreno.

Ahora, el centro alimentará su estrategia con la experiencia directa de agricultores, ganaderos, fabricantes de piensos, transportistas y hosteleros. Una suma de fuerzas que aspira no solo a potenciar el peso industrial de Segovia, sino a convertir a la provincia en el faro de la innovación cárnica para toda Castilla y León.