Miguel Ángel de Vicente en la I Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia, celebrada en El Olmillo. Diputación de Segovia

La gran fiesta del lechazo que ha reunido a 500 personas: degustación de chuletillas y sabor a kilómetro cero

El Olmillo (Aldeonte, Segovia) ha celebrado este pasado sábado su particular gran fiesta del lechazo. Una jornada organizada por la Diputación que ha reunido a 500 personas que pudieron disfrutar del cordero de calidad, degustación popular de chuletillas y sabor a kilómetro cero.

Esta I Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia tenía como objetivo ensalzar uno de los productos que más representan a la provincia, pero también pretendía reivindicar el territorio, la tradición y el trabajo de los productores locales.

El evento, en el que han colaborado la Asociación de Cocineros de Segovia y cocineros de Cascajares, ha convertido El Olmillo, situado al nordeste segoviano, en un punto de encuentro en torno a la gastronomía tradicional, la música y las costumbres del medio rural.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha subrayado durante el encuentro que "llevar este tipo de iniciativas a nuestros pueblos es una forma de demostrar que la gastronomía también es una herramienta para dinamizar el territorio y generar actividad en los municipios".

En este sentido, ha añadido que "detrás de cada producto hay agricultores, ganaderos, elaboradores, establecimientos y familias que mantienen viva una manera de entender nuestra provincia".

La elección de esta pequeña localidad vino propiciada por su importante tradición vinculada a la ganadería ovina y al consumo de lechazo.

Precisamente, la jornada ha contribuido a poner el foco en esa relación entre el producto y el territorio, acercando a visitantes y vecinos una propuesta gastronómica que está vinculada a la identidad de esta zona segoviana.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha apuntado que "celebrar una jornada dedicada al lechazo aquí tiene un significado especial, porque estamos en un territorio donde este producto forma parte de la identidad y de una tradición ganadera que se ha transmitido de generación en generación".

"Queremos que quienes se acercan a estas jornadas no solo disfruten de nuestros productos, sino que conozcan también los pueblos y las personas que hay detrás de ellos", ha precisado.

Degustación de chuletillas

Entre los principales atractivos del encuentro estaba la degustación popular de chuletillas de lechazo pertenecientes a la IGP Lechazo de Castilla y León. Una propuesta que, además, estaba acompañada de distintos productos de kilómetro cero de empresas pertenecientes a Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria de la Diputación.

La degustación ha permitido aglutinar en una misma experiencia gastronómica el protagonismo del lechazo con otros alimentos elaborados y producidos por empresas y productores de proximidad.

La programación arrancó a mediodía con la apertura de la jornada y la recepción de autoridades, dando paso a distintas actividades para todos los públicos.

Participantes en la I Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia, en El Olmillo. Diputación de Segovia

Los juegos autóctonos de bolos y rana han permitido disfrutar de una mañana familiar mientras que la música del grupo segoviano La Bandita ha amenizado el día.

Uno de los momentos más vinculados a la tradición ha sido la exhibición de cocinado de las chuletillas de lechazo, protagonizada por vecinos de El Olmillo.

Finalmente, la degustación popular ha puesto el broche gastronómico a la jornada, con las chuletillas como protagonistas y distintos productos de Alimentos de Segovia como acompañamiento, en una propuesta que ha brindado a los asistentes la oportunidad de conocer y disfrutar de la calidad y diversidad del producto local.

De Vicente ha incidido también en la importancia de "acercar la gastronomía y los productos de nuestra tierra a los propios pueblos donde se producen y donde tienen su origen".

"Cuando hablamos de producto de proximidad hablamos también de empleo, economía local y futuro para nuestros municipios. Desde la Diputación queremos seguir generando espacios que contribuyan a todo ello", ha recalcado.

Por otro lado, Magdalena Rodríguez ha destacado que la respuesta de vecinos y visitantes "demuestra que existe un interés por conocer y disfrutar de nuestros productos y tradiciones".

"Apostar por jornadas como esta es apostar por nuestros ganaderos, por nuestros productores, por nuestros establecimientos y por una provincia que tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista gastronómico y turístico", ha zanjado.