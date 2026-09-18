La fiesta gastronómica ideal para comer cocido el 3 de octubre: degustación de tapas, comida popular e hinchables

Un cocido, y más con las fechas en las que estamos entrando, siempre apetece. Por eso, esta es la cita perfecta para el primer fin de semana de octubre.

Labajos se prepara para vivir el sábado, 3 de octubre, una de sus jornadas más gastronómicas.

La localidad segoviana celebrará la VIII Feria del Garbanzo, una cita con uno de los productos más reconocidos del municipio y que tendrá como plato fuerte una comida popular con cocido elaborado con garbanzo de Labajos.

La feria será, además, la sexta parada de la Caravana de Alimentos de Segovia, una iniciativa de la Diputación de Segovia que recorre la provincia para acercar los productos de la marca agroalimentaria a vecinos y visitantes. La siguiente parada será el domingo 4 de octubre en Abades.

La jornada arrancará a las 11.00 horas en la plaza de la Constitución con la apertura de la Caravana y de la Feria de Artesanía.

Durante el día habrá también paseos en barca por el lago, tiro con arco y un photocall instalado con motivo de la celebración.

La gastronomía tendrá uno de sus primeros momentos destacados a las 12.30 horas, con una degustación de tapas elaboradas con garbanzos.

A las 13.30 horas está prevista la recepción de autoridades y, a las 14.00 horas, llegará uno de los actos más especiales: la entrega del Garbanzo de Oro a Irene Villa y al grupo El Mago de Oz.

Pero el momento más esperado para muchos llegará media hora después. A las 14.30 horas se celebrará la tradicional comida popular, protagonizada por un cocido elaborado con garbanzo de Labajos, con un precio de 13 euros.

Las reservas pueden realizarse a través del correo aytolabajos@gmail.com o mediante WhatsApp en el número 647 618 927

“Queremos que la gente venga a Labajos y descubra que detrás de nuestro garbanzo hay mucho más: hay agricultores, productores, tradición y un pueblo entero implicado”, ha señalado la alcaldesa de Labajos,

Doce productores de Alimentos de Segovia

La Caravana contará en Labajos con la presencia de doce socios de Alimentos de Segovia: Bendito Nanno, Bodegas Maeste, Crema y Chocolate, Espirulina Valsaín, Garbanzo de Labajos, La Cruz de Hierro, Las Dos Antiguas, Miel Entrehoces, Monasterio de la Inmaculada Concepción, Moncedillo, Quesería de Sacramenia y Valmenia.

La programación de la Caravana concluirá a las 16.30 horas, aunque la fiesta continuará durante la tarde con hinchables y karts hasta las 19.00 horas.

A las 20.30 horas será el turno de la música, con un concierto de Nuevo Mester de Juglaría y discomóvil.

Y, sin apenas tiempo para recoger los puestos de Labajos, la Caravana se trasladará el domingo 4 de octubre hasta Abades, donde la V Feria de la Hojuela y el Florón tomará la plaza de la Iglesia como escenario para reivindicar dos de los dulces más tradicionales de la localidad.

Pero de esta fiesta, ya informaremos en los próximos días.