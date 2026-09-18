Detenido por tener en un armario el cadáver de su padre en un pueblo de Segovia

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Torrecaballeros (Segovia) tras confesar que tenía el cadáver de su padre en un armario de su vivienda desde hace más de un año, como han confirmado fuentes del cuerpo, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La detención se produjo este jueves, 17 de septiembre, después de que los agentes se personaran en el inmueble y encontraran el cuerpo sin vida de esta persona en el armario.

El arrestado, de 25 años, vivía con su padre en la localidad segoviana y las fuentes consultadas por este periódico han asegurado que el detenido se enfrentará a un presunto delito de ocultación del paradero de un cadáver.

La Benemérita ha abierto una investigación para aclarar todas las circunstancias de lo ocurrido. Se investiga si el detenido escondió el cuerpo para cobrar o no las prestaciones de su padre.

Además, y en principio, se ha descartado “la muerte violenta”, como han señalado las mismas fuentes.

El joven está detenido y a la espera de pasar a disposición judicial, como añaden fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria.