Muere un motorista de 60 años tras chocar con un coche en la carretera de El Real Sitio de San Ildefonso

Las carreteras segovianas vuelven a vestirse de luto. Un hombre de unos 60 años ha perdido la vida a primera hora de esta tarde tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico mientras circulaba en moto por el término municipal de El Real Sitio de San Ildefonso.

El trágico percance ocurrió al rozar las dos de la tarde en el kilómetro 5 de la SG-615, una carretera muy frecuentada por los aficionados a las dos ruedas en las inmediaciones de la sierra.

Por causas que la Guardia Civil de Tráfico investiga, la motocicleta y un turismo colisionaron frontalmente y por alcance, dejando al motorista tendido e inconsciente sobre el asfalto.

La gravedad del impacto movilizó a marchas forzadas al 1-1-2 de Castilla y León. Dada la cercanía geográfica con la Comunidad de Madrid, fue el servicio del SUMMA 112 quien asumió la respuesta asistencial desplegando una dotación terrestre y enviando de urgencia un helicóptero medicalizado.

Sin embargo, a pesar de las intensas maniobras de reanimación practicadas sobre el terreno, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y terminaron certificando el fallecimiento en el mismo lugar del siniestro.