La Diputación de Segovia incorpora a 13 profesionales de enfermería y cocina a sus centros residenciales

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante la toma de posesión de los nuevos profesionales de enfermería y cocina, este martes Diputación de Segovia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha encabezado este martes el acto de toma de posesión de 13 profesionales que se incorporan a la institución provincial.

En concreto, van a desarrollar su labor en los centros residenciales de la Diputación y se trata de nueve oficiales de cocina, cinco mujeres y cuatro hombres, y de cuatro enfermeras.

En sus palabras, De Vicente les ha agradecido a todos su apuesta por sumarse a la Diputación de Segovia y a "una plantilla de profesionales que permiten que las políticas que despliega la institución lleguen de manera efectiva a nuestro territorio y a las personas que habitan en él, de modo que podamos mejorar su calidad de vida".

En esa línea, ha recalcado que los nuevos incorporados van a trabajar en lugares como el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla, el Capdi Los Juncos, la residencia La Alameda o el centro Juan Pablo II, de modo que "el contacto con las personas y el efecto de vuestro trabajo en ellas va a ser directo y constatable".

Por eso, De Vicente los ha animado a todos a “tener a las personas en el centro de vuestra acción, tal y como reza el modelo que pone en práctica el Área de Asuntos Sociales en sus centros”.

Referencia en atención y cuidado

Cuatro espacios "muy distintos", como ha agregado, al tiempo que ha incidido en la importancia de que "las curas o los alimentos lleguen llenos de amor, de atención y de compromiso, porque las personas que habitan en esos centros quizá sean quienes más lo necesitan".

Por eso, De Vicente ha animado a los 13 funcionarios de carrera que se incorporan, tras los procesos de oposición, a "contribuir a que los profesionales de la Diputación de Segovia sigan siendo referencia en la atención y cuidado a las personas".

En concreto, los protagonistas de la toma de posesión han sido las enfermeras Clara Muñoz del Barrio, Delia Gómez Sánchez, Sheila Peón Ugidos y Delia Andreina Sánchez Ayala.

Y también los oficiales de cocina Mercedes Nevado Rodao, Rodrigo Robledo de Miguel, Jacqueline Martín García, Florina Culcea, Ainhoa García Heras, Daniel Ramos Sanz, María Elena Borreguero García, Benjamín Aragoneses Miranda y Raúl Rivilla Sanz.

En el acto han estado presentes el diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, así como el jefe de servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel del Barrio, la secretaria general de la Corporación, Lourdes Merino, y la coordinadora de centros del Área de Asuntos Sociales, Mónica Fuertes.