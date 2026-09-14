La Diputación de Segovia aplica más de 16 millones de fondos europeos para transformar la vida de la provincia

l Gobierno de Miguel Ángel de Vicente ha aplicado más de dieciséis millones de euros de fondos europeos para la mejora de diversos ámbitos de la vida en la provincia Cedida

La Diputación de Segovia ha convertido los fondos europeos Next Generation en una palanca para impulsar buena parte de las políticas desarrolladas durante el actual mandato.

El equipo de Gobierno que encabeza Miguel Ángel de Vicente ha captado 16.087.997 euros procedentes de estas líneas de financiación, destinadas a mejorar servicios e infraestructuras y a promover nuevas oportunidades en distintos puntos de la provincia.

La ejecución de los proyectos concedidos roza ya el 94%, con más de 15 millones de euros justificados.

Un volumen de inversión que, según destaca la propia institución provincial, refleja también la capacidad de planificación de sus diferentes áreas para concurrir a las convocatorias y adaptar los proyectos a los requisitos establecidos.

En términos de financiación, el resultado es especialmente significativo: por cada euro aportado con fondos propios se han captado 9,58 euros procedentes de Europa.

“Mejorar la vida en nuestro territorio desde varios puntos de vista, con la voluntad de avanzar en diversos frentes”.

Así resume Miguel Ángel de Vicente el objetivo de una estrategia que ha permitido llevar la financiación europea a ámbitos tan diferentes como los servicios sociales, el empleo, el turismo, la cultura, la gestión de residuos o la modernización de las administraciones.

Turismo, servicios sociales y medio ambiente

Entre las actuaciones de mayor cuantía se encuentra el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Hoces de Segovia’, que recibió algo más de tres millones de euros.

De esta cantidad se han justificado prácticamente 2,9 millones, destinados a reforzar la sostenibilidad turística desde las perspectivas medioambiental, socioeconómica y territorial.

La actuación ha permitido, entre otras medidas, instalar sistemas de iluminación más eficientes, señalizar y acondicionar itinerarios e incorporar nuevas herramientas digitales.

El objetivo es beneficiar tanto a los visitantes como a los agentes sociales y económicos vinculados al turismo.

También los centros residenciales de la Diputación han experimentado una importante transformación gracias a la combinación de fondos europeos y recursos propios.

Las actuaciones de reforma y accesibilidad en La Fuencisla y Los Juncos han supuesto una inversión de 3.158.713 euros, de los que 2,64 millones procedían de financiación europea y otros 514.540,91 euros fueron aportados por la propia institución provincial.

En el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla se han creado nuevas unidades de convivencia, se ha mejorado la accesibilidad de habitaciones, baños y espacios comunes, se han acondicionado zonas exteriores y se ha ampliado el aparcamiento.

El proyecto también ha incorporado grúas, camas tipo Alzheimer y otros productos de apoyo destinados a facilitar la autonomía de los residentes y el trabajo de los profesionales.

En el CAPDI Los Juncos, por su parte, se ha creado una nueva unidad de convivencia y se han ampliado habitaciones, además de mejorar la accesibilidad y habilitar nuevos espacios para fisioterapia, terapia ocupacional y estimulación multisensorial.

La inversión ha incluido también un microbús accesible y completamente eléctrico, así como nuevo equipamiento para residentes y trabajadores.

Gestión de los residuos

Los fondos europeos también han permitido dar un salto adelante en la gestión de residuos.

El Consorcio Provincial de Medio Ambiente ha manejado casi tres millones de euros procedentes de estas ayudas.

La actuación principal ha sido la puesta en marcha de una línea específica para el tratamiento de los biorresiduos en el CTR Los Huertos, vinculada a la recogida separada y al posterior tratamiento de estos residuos.

La inversión ejecutada y justificada asciende a 2.619.816 euros, después de que el programa europeo concediera algo más de dos millones.

A esta cantidad se suman otros 168.346 euros destinados a la construcción y mejora de puntos limpios fijos gestionados por entidades locales y que prestan servicio a más de 5.000 habitantes.

Parques de bomberos

Una de las apuestas estratégicas del actual mandato ha sido la creación y puesta en funcionamiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

También en este caso la financiación europea ha contribuido a hacer posible el proyecto.

En concreto, se han ejecutado y justificado 2.151.682 euros procedentes de los fondos europeos para dotar un servicio que ya lleva más de siete meses operativo.

La inversión ha acompañado la construcción y puesta en marcha de los parques de Palazuelos de Eresma y Boceguillas, además de la incorporación del personal, los vehículos y los medios técnicos necesarios.

Otro de los grandes proyectos financiados con fondos europeos se encuentra en el ámbito cultural.

La musealización de las termas de la ciudad romana de Confloenta ha recibido más de 1,8 millones de euros, permitiendo convertir el complejo termal en un itinerario didáctico cubierto y acercar este importante enclave arqueológico a los visitantes.

La cultura ha recibido además financiación para ampliar los fondos bibliográficos de la provincia.

En 2023 se adquirieron 2.530 libros, con una inversión justificada de algo más de 56.200 euros, con el propósito de ampliar la oferta gratuita y facilitar especialmente el acceso a novedades editoriales.

Una provincia más digital

La modernización de las administraciones locales ha sido otro de los grandes capítulos de inversión.

Las ayudas para transformación digital y modernización han permitido movilizar más de 1,3 millones de euros.

Una parte de estos recursos ha servido para actualizar los padrones de los 208 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes, adaptándolos a los nuevos estándares del Instituto Nacional de Estadística.

El proyecto persigue separar completamente la información territorial de los datos de las personas.

La financiación ha permitido además desarrollar ‘eSegovia Provincia Digital’ y la Carpeta Ciudadana, herramientas dirigidas a facilitar la relación de los vecinos con la Administración y mejorar la interoperabilidad de los servicios públicos.

A esta transformación se suma la elaboración de proyectos piloto de los Planes de Acción Local de la Agenda Rural Sostenible, que han supuesto una justificación superior a los 216.000 euros.

La Diputación recuerda que fue pionera a nivel nacional al definir en 2021 la primera Agenda Rural Sostenible del país.

Empleo e igualdad, otros destinos de la financiación

Los fondos europeos han llegado asimismo a las políticas de empleo. Desde 2023, la Diputación ha justificado alrededor de 440.000 euros a través de los programas JOVEL y ELPEX, destinados a facilitar la contratación temporal de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo y pertenecientes a diferentes grupos de edad.

En materia de igualdad, más de 33.000 euros se han destinado a la reforma de un centro residencial para víctimas de violencia de género, dentro del programa ‘España Te Protege III’.

Para Miguel Ángel de Vicente, el resultado responde al trabajo coordinado entre las diferentes áreas de la institución.

El presidente de la Diputación ha agradecido el trabajo de los diputados y de los empleados públicos que han tenido que afrontar unas convocatorias y procesos de gestión y justificación que, ha reconocido, “no han sido fáciles ni en sus convocatorias ni en su gestión y posterior justificación”.

De Vicente ha puesto también el acento en el carácter transversal de una financiación que se ha incorporado al funcionamiento ordinario de la institución durante cinco anualidades.

“Se ha trabajado de forma colaborativa y de manera equilibrada para sacar adelante lo que era una tarea compleja”, ha señalado, antes de reivindicar el resultado como un nuevo ejemplo de responsabilidad con el territorio.

Un último proyecto, todavía en marcha

El mapa de inversiones europeas de la Diputación todavía no está cerrado. Entre los proyectos que continúan en ejecución se encuentra el Plan de Acción Integrado de la Campiña Segoviana, incluido en la convocatoria de Expresiones de Interés para combatir la despoblación en el medio rural y cofinanciado por el programa FEDER.

El proyecto cuenta con 1.608.000 euros de financiación concedida, a los que la Diputación añadirá otro millón de euros de fondos propios.

Una actuación que mantiene abierta la puerta a que la financiación europea siga dejando huella en la provincia más allá de los más de 16 millones ya movilizados durante el actual mandato.