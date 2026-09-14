Buscan a un joven de 26 años desaparecido en Cantimpalos
Se trata de Kevin S.P., que fue visto por última vez el pasado 8 de septiembre en el municipio segoviano.
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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Cndes), dependiente del Ministerio del Interior, ha alertado de la desaparición de Kevin S. P., un joven de 26 años que fue visto por última vez el pasado 8 de septiembre en el municipio segoviano de Cantimpalos.
Según informan desde el Cndes, se trata de un hombre de constitución física delgada, de unos 160 centímetros de altura y de ojos y pelo negro. Además, según han indicado, el joven desaparecido es calvo parcial.
⚠️𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️— CNDES (@cndes_oficial) September 14, 2026
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Desde el centro hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder encontrar a Kevin, cuyo entorno más cercano lleva casi una semana sin tener noticias suyas.
De este modo, piden dar difusión a la publicación y que si alguien dispone de información sobre el desaparecido, contacte inmediatamente con el número 062 de la Guardia Civil.