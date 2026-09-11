Trajes de alta costura y voces de libertad: Segovia acoge la muestra 'Puntadas de dignidad' contra la explotación sexual

Cada traje que desde este viernes viste el Patio de Columnas de la Diputación de Segovia oculta una historia de dolor, pero también de triunfo, resistencia y libertad.

La exposición 'Puntadas de dignidad', inaugurada por la diputada de Igualdad, Pilar Martín, y la presidenta de la Asociación para la Atención, Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Nieto, transforma hasta el próximo 30 de septiembre la sede provincial en un altar de concienciación contra la trata de personas y la violencia de género.

La muestra da continuidad a la campaña impulsada por la institución bajo el lema 'En la provincia de Segovia la igualdad es el único trato. Ni violencias ni trata'.

En esta ocasión, la concienciación toma la forma de nueve trajes y vestidos de alta costura confeccionados en la Escuela de Moda de APRAMP por mujeres supervivientes de la explotación sexual.

Inauguración de la exposición 'Puntadas de Dignidad' Diputación de Segovia.

Lejos de quedarse en el valor estético de piezas diseñadas para pasarelas como la Mercedes-Benz Fashion Week o galas benéficas, cada modelo se conecta mediante un código QR al testimonio real de la mujer que lo cosió: su propia voz relatando el proceso desde que fue captada por las redes hasta que logró rehacer su vida.

"Buscamos acercar de forma más amable una realidad silenciosa que existe, también en nuestra provincia, y que entre todos debemos erradicar", destacó Pilar Martín durante la apertura de la muestra, subrayando que la lucha por la igualdad exige campañas continuadas en el territorio.

Por su parte, Rocío Nieto incidió en que la moda responsable de APRAMP demuestra que la formación técnica y el acompañamiento integral son herramientas reales para que estas mujeres recuperen la autonomía, la dignidad y el control absoluto de sus vidas.