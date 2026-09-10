Una decena de nuevos secretarios llega a los ayuntamientos de la provincia de Segovia: “No estáis solos”

Imagen del curso impartido por la Diputación de Segovia a los nuevos secretarios de la provincia. Fotografía: Diputación de Segovia.

Tras conocer sus destinos, hace alrededor de un mes, y de tomar posesión de sus cargos en las últimas semanas, la decena de nuevos secretarios-interventores que se han incorporado a los ayuntamientos de la provincia han asistido a una jornada formativa.

Jornada que ha sido impartida por el equipo de profesionales del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia.

Desde primera hora de la mañana y, hasta pasadas las 14:00 de la tarde, los nuevos habilitados nacionales, a quienes ha dado la bienvenida la diputada responsable del servicio, Pilar Martín, han recibido nociones básicas sobre diferentes cuestiones.

Todo vinculado al asesoramiento que presta la institución provincial a los principales encargados, desde el ámbito técnico, de que la Administración local funcione de forma correcta.

“Queremos demostraros que no estáis solos en esta andadura”, manifestaba la diputada en sus palabras de recibimiento

Añadía que “no queremos que nadie tire la toalla y debéis saber que podéis contar con todos los técnicos y el equipo de profesionales de la Diputación para solventar cualquier duda y problema”.

Para empezar, la jornada, que además de con los técnicos del Servicio cuenta con la participación de una de las consultoras de esPúblico, la plataforma desde la que se gestionan los diferentes trámites que facilita la Diputación, los habilitados nacionales han podido conocer el catálogo de servicios de Asistencia a Municipios.

Ofrece apoyo en cuestiones urbanísticas y ambientales, económico-financieras, protección de datos y ciberseguridad o asistencia en temas vinculados a la Administración digital y modernización.

Del mismo modo, los técnicos han comentado la existencia de la Escuela de Gestión y Buen Gobierno, desde la que la Diputación ofrece cursos y talleres impartidos por expertos procedentes de distintos sectores.

Por otro lado, la formación ofrecida hoy a los nuevos secretarios-interventores también está repasando las distintas plataformas con las que trabajan las entidades locales, tales como el Registro Civil, Autoriza o IDA Padrón, así como los tipos y usos de los certificados electrónicos. Además, y de forma más pormenorizada y práctica, los asistentes están conociendo el uso de la plataforma Gestiona, abordando herramientas como el registro electrónico, la operativa funcional de la Sede Electrónica o la tramitación de expedientes.

Tal y como han avanzado tanto la diputada como los técnicos, a lo largo del mes de septiembre el Servicio continuará programando acciones destinadas a los nuevos secretarios-interventores de la provincia enfocadas, de manera principal, en la contabilidad presupuestaria.

Encabezados por Ramón del Fresno, jefe de Asistencia a Municipios, el equipo de la institución provincial se ha puesto a disposición de los nuevos funcionarios para cualquier asunto relacionado con sus ayuntamientos.