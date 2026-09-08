Liquidez para los municipios: La Diputación de Segovia libera cerca de 11 millones de la recaudación de impuestos

Junta de Gobierno del día de hoy en la Diputación de Segovia. Diputación de Segovia.

La Diputación de Segovia ha vuelto a dar un respiro a la economía de los pueblos de la provincia.

La Junta de Gobierno aprobó este martes un nuevo anticipo de la recaudación de tributos locales por un importe cercano a los 11 millones de euros, una inyección económica pensada para que los consistorios dispongan de liquidez y puedan hacer frente a sus gastos diarios sin tensiones de tesorería.

Se trata del tercer ingreso a cuenta del año, correspondiente al mes de septiembre, y equivale al 22,5% de la recaudación neta prevista para el presente ejercicio 2026.

En total, la entrega montará una cifra bruta de 10.976.746,45 euros repartidos entre las distintas entidades locales segovianas.

El diputado del Área de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral, fue el encargado de dar cuenta de este decreto de Presidencia que consolida el respaldo financiero de la institución provincial al municipalismo.

Este mecanismo de pagos, implantado por el Pleno provincial en la primavera de 2017, distribuye el 90% de los impuestos municipales a lo largo del año mediante cuatro entregas ordinarias fijadas en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre.

A este calendario regular se suman dos anticipos extraordinarios en otoño —en octubre y noviembre— para canalizar cobros voluntarios de tributos e IAE, cerrando el ciclo anual con una liquidación final para ajustar las cuentas municipio a municipio.

Mediante este colchón económico regular, los ayuntamientos segovianos garantizan el pago puntual a proveedores y la continuidad de sus servicios públicos esenciales.