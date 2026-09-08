Herido al caer por un terraplén con su furgoneta tras un choque en la A-601 a la altura de Cuéllar

Grave accidente a primera hora de esta mañana en la autovía A-601 a la altura de Cuéllar.

Dos furgonetas han protagonizado una aparatosa colisión por alcance que ha acabado con uno de los vehículos despeñado por un terraplén y con un conductor herido.

La llamada de alerta entraba en la sala del 1-1-2 poco después de las diez de la mañana, avisando de un brutal impacto en el kilómetro 49 de la conocida Autovía de los Pinares, en sentido Valladolid.

Según los primeros testimonios que llamaron pidiendo ayuda, todo ocurrió cuando uno de los vehículos embistió de lleno a la otra furgoneta, que se encontraba detenida en la calzada.

La fuerza del golpe hizo que uno de los transportes saliera despedido de la vía y terminara cayendo por el terraplén.

Quienes presenciaron el accidente reclamaron asistencia sanitaria urgente para un varón que se dolía de un fuerte golpe en el brazo tras el impacto.

Hasta la zona se desplazaron a toda prisa patrullas de la Policía Local de Cuéllar, la Guardia Civil de Tráfico y varias ambulancias de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Los sanitarios atendieron al herido sobre el propio terreno antes de trasladarlo para un reconocimiento más detallado, mientras los agentes aseguraban el tramo de la autovía para evitar nuevos sustos e investigaban las causas del choque.