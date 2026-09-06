La provincia de Segovia se posiciona como destino de naturaleza en una feria especial del 25 al 27 de septiembre

La Diputación de Segovia cuenta ya los días para mostrar el potencial de todo su territorio como destino, tanto de naturaleza, como de ecoturismo.

Todo en un magnífico escaparate como es la Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl, que se va a celebrar, en su novena edición, del 25 al 27 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso bajo el lema ‘Territorios vivos, el mundo rural como guardián de la naturaleza’.

El objetivo que se marca la institución provincial pasa por promover la provincia. Quiere vincular su imagen a un modelo turístico sostenible. También desestacionalizado y generador de actividad en el medio rural.

La muestra pone el foco este año en la relación entre conservación, comunidades rurales y futuro del territorio, con la idea central de que el futuro de la naturaleza y el futuro del mundo rural están profundamente unidos.

La institución provincial, a través de su órgano de turismo, estará presente en este evento en un espacio expositivo de 27 metros cuadrados dentro del recinto ferial para la promoción de la oferta turística provincial.

NaturCyL 2026 combinará exposición de destinos, empresas e instituciones con conferencias, mesas redondas, presentaciones de proyectos, encuentros profesionales, acciones divulgativas, actividades de naturaleza y propuestas dirigidas al público general y familiar.

La programación estará orientada al ecoturismo, la conservación, la regeneración del territorio, el desarrollo rural, la comercialización turística y la divulgación de los valores naturales y culturales.

El Área de Turismo compartirá stand con la marca provincial ‘Alimentos de Segovia’ y durante las tres jornadas de feria se han programado actividades relacionadas con la tradición artesanal en el medio rural, así como catas de productos del sello alimenticio provincial.

Además, el órgano de turismo promueve la participación de los Grupos de Acción Local (GAL) y los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT) de la provincia, aportando el 50 por ciento del coste del expositor de estos grupos en la muestra. Este año los participantes son: GAL Segovia Sur, CIT Campiña Segoviana, CIT El Espinar y CIT Ecoturismo Nordeste de Segovia.

Talleres y demostraciones

El etnógrafo e investigador de la Fundación Joaquín Díaz, Carlos Porro, ofrecerá dos talleres el viernes y sábado. El primero, de tejido artesanal de cintas tradicionales, consistirá en el aprendizaje de técnicas básicas de tejido para la elaboración de cintillas y ataderos con los que antiguamente se cogían las cinturas de los mandiles, faltriqueras o de los manteos del traje popular segoviano.

Y en el otro taller, Porro tratará sobre el baile popular segoviano, sobre estilos del baile de la rueda o el baile corrido de rueda y la jota, principalmente, como elementos más arcaicos del folklore de baile con los estilos personales de cada comarca alejados de los formatos coreográficos de los grupos de coros y danzas.

Por su parte, la Asociación Multilabores ‘El Acueducto’ realizará el sábado una demostración de encaje de bolillos. Este arte textil consiste en entrecruzar y trenzar hilos enrollados en pequeñas bobinas de madera llamadas bolillos.

El diseño se guía mediante un patrón de alfileres clavados sobre una almohadilla firme llamada mundillo. Y el domingo, Trenzando Memorias impartirá un taller de sombreras de paja de centeno, una artesanía que atraviesa un momento crítico en el que se está abandonando su práctica y olvidando su técnica.

El colectivo Trenzando Memorias, formado por mujeres de San Pedro de Gaíllos, se esfuerza en recuperar, mantener y transmitir estos saberes.

La segoviana Ana Santos Galán participará también en la creación colectiva ‘El Manto de los Territorios Vivos’, una iniciativa de NaturCyL. Personas, talleres, asociaciones, museos e instituciones que conservan y transmiten diferentes manifestaciones del patrimonio textil tradicional de Castilla y León crearán ‘El Manto de los Territorios Vivos’, concretamente en Segovia el bordado del perfil de nuestra provincia.

Todos estos talleres se combinarán con catas de productos de ‘Alimentos de Segovia’. En esta ocasión, los asistentes a NaturCyL podrán degustar: queso, a cargo de La Dula de las Mesetas; helados artesanos, con Bendito Nanno; vino de La Dos Antiguas; carnes ahumadas de Huma Ahumados, y cerveza artesana a cargo de Veer.

Oportunidad estratégica

La celebración de NaturCyL en el Real Sitio de San Ildefonso constituye una oportunidad estratégica para la provincia de Segovia. Este territorio reúne recursos naturales, paisajísticos, culturales y rurales capaces de sostener una oferta turística de alto valor.

La feria contribuirá a ampliar la imagen turística de Segovia más allá de sus iconos patrimoniales más conocidos, dando visibilidad a su naturaleza, sus pueblos, sus espacios protegidos, sus productos locales y sus empresas de turismo rural y activo.

Esta diversificación es especialmente oportuna para favorecer la desestacionalización, distribuir visitantes por el territorio provincial y generar oportunidades económicas en municipios rurales.

Territorios vivos

En la Feria se debatirá el papel de las personas y comunidades que durante generaciones han habitado, trabajado y modelado muchos paisajes que hoy constituyen patrimonios naturales del territorio: dehesas, pastizales, montes, bosques, humedales, riberas y paisajes agrarios tradicionales que, para los organizadores de NaturCyL son “el resultado de formas de vida, conocimientos y aprovechamientos ligados al territorio”.

Las conferencias y mesas redondas convivirán con un programa de experiencias, rutas, talleres y actividades abiertas al público, entre ellas itinerarios por el entorno del Real Sitio de San Ildefonso y la Sierra de Guadarrama, actividades sobre biodiversidad y polinizadores, y propuestas de educación ambiental para público infantil y familiar.

Y también habrá espacio para los oficios y saberes tradicionales del mundo rural, con propuestas relacionadas con la artesanía, la lana y las fibras naturales, junto a la gastronomía y los productos locales, de los que la provincia de Segovia aportará varios ejemplos.